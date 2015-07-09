Обязанности ректора Тверского госуниверситета будет исполнять Людмила Скаковская, а Андрей Белоцерковский пообещал - I'll be back!

В связи с назначением ректора ТвГУ Андрея Белоцерковского заместителем Председателя Правительства Тверской области, он должен покинуть свой пост руководителя вуза, который возглавлял в течение восьми лет. Как сообщил Андрей Владленович, он не смог отказать губернатору Игорю Рудене в его предложении войти в состав Правительства области для участия в решении весьма амбициозной и масштабной задачи - вывести Тверскую область в лидеры ЦФО.
- Такой подход мне очень импонирует, и он близок к тому, что мы с вами реализовывали в университете. Нам нужно тесное взаимодействие, поскольку ТвГУ будет выступать как генератор инновационного развития региона, как опора нашей области в научно-технологической, образовательной и социальной сферах, - пояснил Андрей Белоцерковский в своём обращении к коллективу университета.
В числе своих задач и планов новый зампред видит создание региональной стратегии научно-технологического развития, настройку всех уровней региональной системы образования в целом, создание привлекательной и производительной социально-культурной и экономической среды.
Андрей Белоцерковский поблагодарил преподавателей и сотрудников университета, дважды поддержавших его кандидатуру на выборах ректора, а также за эффективную и результативную работу:
- Я очень дорожу этим доверием и считаю университет своим домом, а его большой коллектив - своей семьей. Самоотверженная работа этого коллектива вывела наш университет в высшую лигу, утвердило его в числе ведущих вузов России. Еще раз спасибо за высокую честь совместной работы, доверие и постоянное доброе отношение. Уверен, что впереди у нас много совместных интересных дел. Как иногда говорят наши дети, I'll be back!
Исполнять обязанности ректора будет профессор Людмила Скаковская, которая всегда исполняла обязанности ректора в его отсутствие. Более того, смена руководителя не повлечёт за собой изменения в управленческой команде тверского вуза. Это решение было обсуждено губернатором области с Министром образования и науки РФ и одобрено.
Фото с сайта ТвГУ.
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Комментарии (14)
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protivvsex
10.01.2017 18:58
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