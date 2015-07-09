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Обязанности ректора Тверского госуниверситета будет исполнять Людмила Скаковская, а Андрей Белоцерковский пообещал - I'll be back!

Обязанности ректора Тверского госуниверситета будет исполнять Людмила Скаковская, а Андрей Белоцерковский пообещал - I'll be back! - ТИА
10 Января 2017 13:13
Автор: TIA

Фоторепортаж

В связи с назначением ректора ТвГУ Андрея Белоцерковского заместителем Председателя Правительства Тверской области, он должен покинуть свой пост руководителя вуза, который возглавлял в течение восьми лет. Как сообщил Андрей Владленович, он не смог отказать губернатору Игорю Рудене в его предложении войти в состав Правительства области для участия в решении весьма амбициозной и масштабной задачи - вывести Тверскую область в лидеры ЦФО.   

- Такой подход мне очень импонирует, и он близок к тому, что мы с вами реализовывали в университете. Нам нужно тесное взаимодействие, поскольку ТвГУ будет выступать как генератор инновационного развития региона, как опора нашей области в научно-технологической, образовательной и социальной сферах,  - пояснил Андрей Белоцерковский в своём обращении к коллективу университета.

В числе своих задач и планов новый зампред видит создание региональной стратегии научно-технологического развития, настройку всех уровней региональной системы образования в целом, создание привлекательной и производительной социально-культурной и экономической среды.

Андрей Белоцерковский поблагодарил преподавателей и сотрудников университета, дважды поддержавших его кандидатуру на выборах ректора, а также за эффективную и результативную работу:

-  Я очень дорожу этим доверием и считаю университет своим домом, а его большой коллектив - своей семьей. Самоотверженная работа этого коллектива вывела наш университет в высшую лигу,  утвердило его в числе ведущих вузов России. Еще раз спасибо за высокую честь совместной работы, доверие и постоянное доброе отношение. Уверен, что впереди у нас много совместных интересных дел. Как иногда говорят наши дети, I'll be back!

Исполнять обязанности ректора будет профессор Людмила Скаковская, которая всегда исполняла обязанности ректора в его отсутствие. Более того, смена руководителя не повлечёт за собой изменения в управленческой команде тверского вуза. Это решение было обсуждено губернатором области с Министром образования и науки РФ и одобрено.

Фото с сайта ТвГУ.

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Метки: Андрей Белоцерковский людмила скаковская твгу тверской государственный университет
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Комментарии (14)

  • Ms. 
    "Как иногда говорят наши дети, I'll be back!"

Ничего себе. Я то наивная последние 30 лет была уверена, что это Терминатор.
    10.01.2017 13:45
    0 | 11

  • Professor 
    Есть предположения, что после выборов Президента уважаемого Белоцерковского попросят стать губернатором. Или возможно об этом уже идут разговоры.
    10.01.2017 13:50
    0 | 7

    • Zorkiy 
      Любо! Но зачем же ждать...?
      10.01.2017 13:55
      1 | 3

    • merlion 
      Интересно, попам также будет отваливать?
      10.01.2017 15:05
      0 | 4

      • VladislaV 
        Еще и поболее.
        10.01.2017 16:32
        0 | 1

  • Dobry кrtek 
    Тасуй колоду, не тасуй...В итоге выйдет только...перебор.
    10.01.2017 14:31
    0 | 10

  • sad 
    получается, дуплет, расчет сразу на два стула.. ну, пусть, придержат для камбека)
    10.01.2017 14:40
    0 | 2

  • Dobry кrtek 
    "Я очень дорожу этим доверием и считаю университет своим домом, а его большой коллектив - своей семьей..." Врёт. В настоящей доброй семье все её члены кушают одинаково, а не только один ест за всех.
    10.01.2017 14:49
    0 | 10

  • angst_de 
    И забавный пассаж про высшую лигу! Реально университет опустился уже ниже плинтуса.
    10.01.2017 15:00
    0 | 3

  • Bonch 
      Оценку  произошедшему  давать не буду, а  скажу о личности Л. Н. Скаковской. Людмила  Николаевна - хороший  человек и руководитель. Я был  её  студентом, остались наилучшие воспоминания и благодарность.
    10.01.2017 15:11
    1 | 5

    • Zlata Ognevich 
      о скаковской того же мнения
      10.01.2017 16:39
      1 | 2

  • MikeH 
    "А вы друзья, как не садитесь, все ж в музыканты не годитесь".
Это назначение ничего не изменит.
    10.01.2017 15:37
    0 | 2

  • Mistic69 
    Учился во времена Кудинова!
    10.01.2017 17:45
    0 | 0

  • protivvsex 
    простите, что говорят Ваши дети?
    10.01.2017 18:58
    0 | 0
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