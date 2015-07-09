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«Тверь Водоканал» ведет работы по устранению течи на бульваре Радищева

10 Января 2017 12:42
Автор: TIA

10 января аварийные бригады ООО «Тверь Водоканал» приступили к ремонтным работам на месте течи на пересечении бульвара Радищева  и Студенческого переулка. Предположительно, излив воды на поверхность могло вызвать повреждение из-за недавних морозов пожарного гидранта в водопроводном колодце.

Рабочие перекрыли запорную арматуру, после чего  приступят к откачке  воды из колодца, поиску причины повреждения и его устранению.

- На время ремонтных работ  ограничено водоснабжение  17 жилых домой домов в Центральном районе города.  Мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить работы в максимально сжатые сроки.  У компании есть все необходимые силы и средства для его проведения, - поясняет и.о. директора по производству Светлана Ермолаева.

Ориентировочное время окончания работ и возобновления подачи воды – сегодня в 17:00. Полный список домов, попавших под отключение, опубликован на сайте tvervodokanal.ru. Потребителям подвезут автоцистерну с питьевой водой.

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Метки: водоканал тверь водоканал тверской водоканал бульвар радищева водоканал тверь
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Комментарии (3)

  • Dimmmer69 
    А где гневные комментарии том, что пора всех представителей ЖКХ пересажать?
    10.01.2017 14:16
    0 | 1

    • Житель подземелья 
      если всех пересажать, то работать кто будет? современный город и его функционирование не такая простая инженерная задача, как кажется.
      10.01.2017 14:36
      0 | 1

    • MikeH 
      Сажать надо не представителей, а топ-топ менеджеров. И тех, кто им покровительствует.
      10.01.2017 15:27
      0 | 5
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