«Тверь Водоканал» ведет работы по устранению течи на бульваре Радищева

10 января аварийные бригады ООО «Тверь Водоканал» приступили к ремонтным работам на месте течи на пересечении бульвара Радищева и Студенческого переулка. Предположительно, излив воды на поверхность могло вызвать повреждение из-за недавних морозов пожарного гидранта в водопроводном колодце.
Рабочие перекрыли запорную арматуру, после чего приступят к откачке воды из колодца, поиску причины повреждения и его устранению.
- На время ремонтных работ ограничено водоснабжение 17 жилых домой домов в Центральном районе города. Мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить работы в максимально сжатые сроки. У компании есть все необходимые силы и средства для его проведения, - поясняет и.о. директора по производству Светлана Ермолаева.
Ориентировочное время окончания работ и возобновления подачи воды – сегодня в 17:00. Полный список домов, попавших под отключение, опубликован на сайте tvervodokanal.ru. Потребителям подвезут автоцистерну с питьевой водой.
Комментарии (3)
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Dimmmer69
10.01.2017 14:16
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Житель подземелья
10.01.2017 14:36
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MikeH
10.01.2017 15:27
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