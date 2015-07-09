«Тверь Водоканал» ведет работы по устранению течи на бульваре Радищева

10 января аварийные бригады ООО «Тверь Водоканал» приступили к ремонтным работам на месте течи на пересечении бульвара Радищева и Студенческого переулка. Предположительно, излив воды на поверхность могло вызвать повреждение из-за недавних морозов пожарного гидранта в водопроводном колодце.

Рабочие перекрыли запорную арматуру, после чего приступят к откачке воды из колодца, поиску причины повреждения и его устранению.

- На время ремонтных работ ограничено водоснабжение 17 жилых домой домов в Центральном районе города. Мы прилагаем все усилия, чтобы выполнить работы в максимально сжатые сроки. У компании есть все необходимые силы и средства для его проведения, - поясняет и.о. директора по производству Светлана Ермолаева.

Ориентировочное время окончания работ и возобновления подачи воды – сегодня в 17:00. Полный список домов, попавших под отключение, опубликован на сайте tvervodokanal.ru. Потребителям подвезут автоцистерну с питьевой водой.