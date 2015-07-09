В Максатихе произошла авария на теплосетях: Следственный Комитет проводит проверку

9 янва­ря в посёлке Максатиха Тверской области в резуль­та­те про­ры­ва маги­страль­но­го тру­бо­про­во­да на ули­це Про­ле­тар­ская было нару­ше­но теп­ло­снаб­же­ние в посёл­ке. Рабо­ты по вос­ста­нов­ле­нию нача­лись, как сообщается на сайте Администрации, незамедлительно. В 19.30 прорыв был устранен, на данный момент теплоснабжение полностью восстановлено, рассказал ТИА Константин Паскин, и.о. главы администрации района.

По данному факту Бежецкий межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.