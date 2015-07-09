В Максатихе произошла авария на теплосетях: Следственный Комитет проводит проверку

9 января в посёлке Максатиха Тверской области в результате прорыва магистрального трубопровода на улице Пролетарская было нарушено теплоснабжение в посёлке. Работы по восстановлению начались, как сообщается на сайте Администрации, незамедлительно. В 19.30 прорыв был устранен, на данный момент теплоснабжение полностью восстановлено, рассказал ТИА Константин Паскин, и.о. главы администрации района.
По данному факту Бежецкий межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Комментарии (2)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Leo-L
10.01.2017 15:24
0
|
4