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В Максатихе произошла авария на теплосетях: Следственный Комитет проводит проверку

В Максатихе произошла авария на теплосетях: Следственный Комитет проводит проверку - ТИА
10 Января 2017 13:10
Автор: TIA

9 янва­ря в посёлке Максатиха Тверской области в резуль­та­те про­ры­ва маги­страль­но­го тру­бо­про­во­да на ули­це Про­ле­тар­ская было нару­ше­но теп­ло­снаб­же­ние в посёл­ке. Рабо­ты по вос­ста­нов­ле­нию  нача­лись, как сообщается на сайте Администрации, незамедлительно. В 19.30 прорыв был устранен, на данный момент теплоснабжение полностью восстановлено, рассказал ТИА Константин Паскин,  и.о. главы администрации района.

По данному факту Бежецкий межрайонный следственный отдел СУСК РФ по Тверской области проводит доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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Метки: прорыв в максатихе константин паскин происшествие в максатихе
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Комментарии (2)

  • ChsZ 
    Может это, пора уже заранее готовить коммуникации к зиме, а не постфактум проверки проводить?

То, что СК умеет проводить доследственные проверки и выносить процессуальные решения (= писать бумаги) все поняли. Людям от этого теплее не становится.
    10.01.2017 13:24
    0 | 3

  • Leo-L 
    Новость позитивная. Приятно, что в Максатихе есть теплосети.
    10.01.2017 15:24
    0 | 4
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