Полицейский покончил с собой в служебном кабинете, считает следствие

Утром 9 января 2017 года в помещении служебного кабинета здания Сонковского ПП МО МВД РФ «Краснохолмский» обнаружено тело сотрудника полиции с признаками суицида. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ Валерия Павлова.
Краснохолмский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тверской области проводит доследственную проверку.
Следователи осмотрели служебный кабинет полицейского, опросили родственников погибшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии (6)
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Бертран
10.01.2017 16:35
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Павел Зыков
10.01.2017 19:05
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