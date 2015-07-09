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Полицейский покончил с собой в служебном кабинете, считает следствие

Полицейский покончил с собой в служебном кабинете, считает следствие - ТИА
10 Января 2017 11:29
Автор: TIA

Утром  9 января 2017 года в помещении служебного кабинета здания Сонковского ПП МО МВД РФ «Краснохолмский» обнаружено тело сотрудника полиции с признаками суицида. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ Валерия Павлова.

Краснохолмский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Тверской области проводит доследственную проверку.

Следователи осмотрели служебный кабинет полицейского, опросили родственников погибшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение. 

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Метки: следственный комитет по тверской области суицид полицейского полицейский покончил с собой
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Комментарии (6)

  • Small19 
    ЧП в УМВД - застрелился опер...
    10.01.2017 12:08
    5 | 2

  • Buzzer 
    Дышать легче.
    10.01.2017 12:36
    9 | 2

    • Nyuta 
      "Синдром недостатка воздуха" - это навязчивое состояние! Это нужно ОСОЗНАТЬ!
Мой совет Вам!

1. Необходима зарядка каждый день, особенно для области груди: кататься на спине полумесяцем.
2. Есть еще один метод - при острых болях и недостатков воздуха, нужно дышать в целлофановый пакет, когда в нем накопится много CО2 и дышать в него станет невозможно, резко уберите и ВЫ поймете, что у вас навязчивое состояние, становится легче дышать.
Желаю Вам здоровья!
      10.01.2017 14:59
      1 | 2

  • sad 
    и никого не снимут?!
    10.01.2017 14:41
    1 | 3

  • Бертран 
    Работа в полиции интересная, веселая и денежная, но это хождение по краю, господа. Не каждый способен подавить в себе стресс, отморозиться до глубины души, стать бесчувственной машиной.
Земля пухом тебе, покойся с миром, дорогой коллега.
    10.01.2017 16:35
    1 | 2

    • Павел Зыков 
      Коллега по министерству, партии или гулаговской системе?
      10.01.2017 19:05
      0 | 0
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