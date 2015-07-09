В Твери водитель сбил 81-летнюю пенсионерку

ДТП произошло днём 5 января в Твери. На видео с регистратора видно, как 31-летний водитель высаживает пассажирку, разгоняется и на светофоре у дома 2/19 по улице 1-ой Республиканской сбивает пожилую женщину. Пешеход переходила дорогу по регулируемому переходу, но на красный сигнал светофора и, не оглядываясь по сторонам. Женщина попыталась вернуться на тротуар, поэтому столкновение, к счастью, не было таким серьёзным, каким могло быть, Пострадавшую доставили в приемное отделение 4 городской больницы с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой и после оказания помощи отпустили.

Водитель на момент ДТП был трезв.