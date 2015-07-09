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В Твери водитель сбил 81-летнюю пенсионерку

В Твери водитель сбил 81-летнюю пенсионерку - ТИА
10 Января 2017 10:29
Автор: TIA

Видео

ДТП произошло днём 5 января в Твери. На видео с регистратора видно, как 31-летний водитель высаживает пассажирку, разгоняется и на светофоре у дома 2/19 по улице 1-ой Республиканской сбивает пожилую женщину. Пешеход переходила дорогу по регулируемому переходу, но на красный сигнал светофора и, не оглядываясь по сторонам. Женщина попыталась вернуться на тротуар, поэтому столкновение, к счастью, не было таким серьёзным, каким могло быть, Пострадавшую доставили  в приемное отделение 4 городской больницы с ушибами и закрытой черепно-мозговой травмой и после оказания помощи отпустили.

Водитель на момент ДТП был трезв. 

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Метки: дтп в твери. сбил в твери пенсионерку видео с регистратора гибдд по тверской области
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Комментарии (10)

  • oxion 
    Нех ходить под красный. Задолбали кегли.
Но и гонять надо осторожно. 
В общем виноваты все. Жаль...
    10.01.2017 11:36
    3 | 11

    • Zorkiy 
      Вот не жал бы лихорадочно на клаксон - может быть и пронесло......
      10.01.2017 13:30
      1 | 4

  • MX69 
    Бабуля нарушала ППД, потому что минуту назад водитель регика подвозил пассажира? В чем смысл? Наверное - Карма... Удачного дня, господа!
    10.01.2017 11:41
    2 | 8

  • Leo-L 
    С горя что ль запись выложил? Мало того, что на курабье до подругиной получки сидеть, так еще и бабульки под колеса бросаются.
    10.01.2017 11:43
    1 | 4

    • SnegirOFF 
      Запись он предъявил в ГИБДД как доказательство своей невиновности (бабулька действительно шла на красный), а уже ГИБДД не постеснялось выложить весь файл.
      10.01.2017 11:48
      0 | 10

      • Krot 
        Вот и мне интересно, как на счет правомерности выкладывания ГИБДД подобных роликов...или это дополнительный заработок ?
        10.01.2017 12:11
        0 | 2

    • SnegirOFF 
      Обрезали всё курабье (((
      10.01.2017 12:28
      0 | 2

  • id1Ray 
    турбовый слишком много жрет, и налог наверно не радостный, нету денег - купи машину попроще) тем более управлять научился так себе.

а вообще, сомневаюсь, что гибдд вправе выкладывать такие видео

зы. новость изменили видео обрезали, и правильно, выкладывать подробности личной жизни как-то нехорошо.
    10.01.2017 12:10
    2 | 3

  • Buzzer 
    Бабы-дьявола отродье. Все беды из за них
    10.01.2017 15:32
    1 | 2

  • romich 
    Полуёбок-гонщик десять раз мог избежать  случившегося. Сракеры на задроченных лоханках кроме раздражения никаких эмоций не вызывают.
    10.01.2017 16:14
    1 | 1
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