В Твери в ДТП с участием двух маршруток пострадала девушка

10 января около 10 утра в центре Твери произошло ДТП. На пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева столкнулись две маршрутки №№ 205 и 8.

Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, которые работали на месте аварии, со стороны ул. Желябова по Тверскому проспекту ехала маршрутка № 205. С Тверского на бульвар Радищева делал левый поворот джип, прямо перед самым «носом» маршрутного такси. Водитель маршрутки резко затормозил, чтобы избежать столкновения, и в этот самый момент в него сзади въехал ПАЗ № 8.

В результате столкновения пострадала девушка из маршрутки № 205. Ее с подозрением на ушиб грудной клетки отправили на обследование.