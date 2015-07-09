tvernews.ru
10 января Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Твери в ДТП с участием двух маршруток пострадала девушка

В Твери в ДТП с участием двух маршруток пострадала девушка - ТИА
10 Января 2017 10:28
Автор: TIA

Фоторепортаж

10 января около 10 утра в центре Твери произошло ДТП. На пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева столкнулись две маршрутки №№ 205 и 8.

Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, которые работали на месте аварии, со стороны ул. Желябова по Тверскому проспекту ехала маршрутка № 205. С Тверского на бульвар Радищева делал левый поворот джип, прямо перед самым «носом» маршрутного такси. Водитель маршрутки резко затормозил, чтобы избежать столкновения, и в этот самый момент в него сзади въехал ПАЗ № 8.

В результате столкновения пострадала девушка из маршрутки № 205. Ее с подозрением на ушиб грудной клетки отправили на обследование.

 

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: дтп с участием маршрутки дтп с участием маршруток пострадала девушка
Смотрите также:
Комментарии (6)

  • Buzzer 
    Проскакал по городу олень...
    10.01.2017 10:33
    1 | 12

  • USSR 
    Сложилось впечатление, что гайцы лично присутствовали при маневре большого чёрного неуловимого джипа. 
А по факту два осла играли в догонялки на дороге, с нашими родными и близкими на борту. Уроды...
    10.01.2017 11:10
    1 | 12

    • Buzzer 
      Талибы- одно слово.
Я совсем не удивлюсь, когда эти черти нерусские направят свой автобус в толпу школьников.
      10.01.2017 11:19
      1 | 8

      • Woody 
        Правильно ли я вас понял, что оплачивая проезд в маршрутке мы спонсируем терроризм?
        10.01.2017 11:48
        1 | 8

      • vo-vam 
        На Капошвара уже восьмерка давила людей.
        10.01.2017 12:35
        0 | 7

        • Buzzer 
          Woody
Получается так.
          10.01.2017 12:38
          0 | 8
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Россияне подписывают петицию о запрете фильма "Викинг" режиссёра Андрея Кравчука

2017-01-04 18:28
121

Проект въезда в Тверь готов и инсталлирован, и никаких козлов не надо

2017-01-08 22:04
56

В Твери существует островок иностранной жизни

2017-01-10 09:08
51

Горячая вода в Южном откладывается до завтра

2017-01-07 20:58
46

А как вы провели январские каникулы?

2017-01-09 12:17
45

В Южном завершились работы на котельной

2017-01-07 14:33
37

Окоченевший мужчина в 40-градусный мороз на трассе на коленях умолял о помощи водителей

2017-01-09 17:12
35

Как «Гетц» чуть не влип в историю

2017-01-05 16:41
34

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100