В Твери в ДТП с участием двух маршруток пострадала девушка

10 января около 10 утра в центре Твери произошло ДТП. На пересечении Тверского проспекта и бульвара Радищева столкнулись две маршрутки №№ 205 и 8.
Как сообщили сотрудники Госавтоинспекции, которые работали на месте аварии, со стороны ул. Желябова по Тверскому проспекту ехала маршрутка № 205. С Тверского на бульвар Радищева делал левый поворот джип, прямо перед самым «носом» маршрутного такси. Водитель маршрутки резко затормозил, чтобы избежать столкновения, и в этот самый момент в него сзади въехал ПАЗ № 8.
В результате столкновения пострадала девушка из маршрутки № 205. Ее с подозрением на ушиб грудной клетки отправили на обследование.
Комментарии (6)
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USSR
10.01.2017 11:10
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Buzzer
10.01.2017 11:19
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Woody
10.01.2017 11:48
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vo-vam
10.01.2017 12:35
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Buzzer
10.01.2017 12:38
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