В Тверской области на трассе женщина-водитель не справилась с управлением автомобиля, который ушел в занос

ДТП произошло 9 января в 16.30 на 237 км ФАД М-10 «Россия». 37-летняя женщина-водитель автомобиля «Пежо 308» при перестроении в крайнюю правую полосу не справилась с управлением. В результате она потеряла контроль за движением транспортного средства, которое ушло в неуправляемый занос. Из-за этого машина сначала столкнулась с автобусом ПАЗ, после чего врезалась в металлическое барьерное ограждение.

В результате пострадали пассажирки «Пежо»: 4-летняя девочка и 65-летняя женщина. Они были госпитализированы.