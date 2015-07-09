В Тверской области фургон врезался в стоящую фуру, водитель погиб

9 января около 7 утра в Андреапольском районе 60-летний водитель, управляя грузовым фургоном марки «ВИС 234900», по неустановленным причинам врезался в стоящую фуру.

У большегруза марки «Scania R114LA» с полуприцепом была неисправна топливная система.

В аварии на месте погиб водитель автомобиля «ВИС».