В Тверской области фургон врезался в стоящую фуру, водитель погиб

9 января около 7 утра в Андреапольском районе 60-летний водитель, управляя грузовым фургоном марки «ВИС 234900», по неустановленным причинам врезался в стоящую фуру.
У большегруза марки «Scania R114LA» с полуприцепом была неисправна топливная система.
В аварии на месте погиб водитель автомобиля «ВИС».
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