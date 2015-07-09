За праздники в Тверской области произошло 46 пожаров, в которых погибли 11 человек

В Правительстве Тверской области подвели итоги работы служб и ведомств за праздничные выходные.

Во время каникул произошло 26 перебоев в электроснабжении, а также 46 пожаров, которые унесли жизни 11 человек, детей среди погибших нет. Произошло 2 отключения теплоснабжения: в деревне Новые Ельцы Осташковского района из-за неисправностей в котельной и Московском районе Твери из-за повреждения на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

В областном центре ремонтные работы были проведены главным образом силами «Тверской генерации». В Осташковском районе восстановление работы котельной велось при содействии Министерства ТЭК и ЖКХ региона, областного управления МЧС, компании «Тверская генерация», коммунального предприятия Селижаровского района.

В системе холодного водоснабжения произошло 9 происшествий. Наиболее крупное – в Бологое, где замерз наружный трубопровод протяженностью 520 метров, который был проложен по улице без утепления. В итоге за счет арендатора котельной переложено с утеплением более 1000 м трубопровода от водонапорной башни до жилых домов.

- Проблема не только в изношенности объектов жилищно-коммунальной системы, проблема в отношении к работе. У нас мелочей нет, поэтому кадровая политика будет жесткая. Надо по-другому начать относиться ко всему, - сказал на совещании Игорь Руденя.