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В Тверской области закрыли несанкционированный детский лагерь

09 Января 2017 19:09
Автор: TIA

 Сотрудники МЧС выяснили, что группа детей из 19 человек в сопровождении взрослых находились в одном из помещений в Куровском сельском поселении Удомельского района. Помещение официально было не переведено в статус жилого. Кроме того, оно не соответствует требованиям противопожарной безопасности. Несанкционированный лагерь закрыли, детей вывезли

Губернатор Игорь Руденя поручил проверить наличие подобных неофициальных мест детского отдыха по территории всей области. По его словам, местным властям необходимо держать такие адреса на особом контроле, а с собственниками помещений провести необходимую работу.
Всего за зимние каникулы было 26 организованных выездов детей, в которых приняли участие 813 школьников. Дети посещали новогодние представления, участвовали в спортивных соревнованиях, отдыхали за городом, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области

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Метки: образование несанкционированный детский лагерь
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Комментарии (1)

  • vo-vam 
    В мои школьные годы почти все вылазки были официально не организованны. Безопасность зависит не от помещения, а от руководителей этих групп.
    09.01.2017 22:18
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