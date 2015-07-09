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В селе Лесное женщина-водитель на автомобиле уехала в кювет

05 Января 2017 17:28
Автор: TIA

В поселке Лесное 4 января в 15.30 на улице Дзержинского 35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Opel Corsa» , не выбрала безопасную скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, из-за чего съехала в правый по ходу движения кювет. Там машина опрокинулась.

В результате ДТП 7-летний мальчик-пассажир, находившийся на переднем сиденье с правой стороны в бустере, пристегнутый ремнем безопасности, с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

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Метки: автоледи женщина-водитель съехал в кювет
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Комментарии (21)

  • Dobry кrtek 
    Оказывается в селе ( посёлке ) Лесное имеется улица и медицинское учреждение...
    05.01.2017 17:31
    1 | 1

    • sharik123 
      а ты думаешь только в твери имеются улицы и медучреждения?
      05.01.2017 18:46
      1 | 0

  • horton 
    "7-летний мальчик-ПАССАЖИР"...
А какие еще есть варианты у 7-летнего мальчика, находящегося в машине?
    05.01.2017 17:38
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Девочка.
      05.01.2017 17:43
      1 | 2

      • horton 
        Тогда надо было бы писать: "7-летний пассажир-мальчик"...
Надеюсь, его мама впредь будет осторожнее...
        05.01.2017 17:45
        0 | 1

        • Dobry кrtek 
          В статье нет данных,что то была его маманя. Может женщина-водитель похитила мальчика 7-ми лет?
          05.01.2017 17:49
          1 | 1

          • horton 
            Любите Вы триллеры... Я, обычно, упрощаю, но маме не помешает быть острожной в любом случае...)
            05.01.2017 17:54
            0 | 1

            • Dobry кrtek 
              А вот, если бы на самом деле так было, то название звучало так-В селе Лесное киднеппер-женщина на справилась с управлением и въехала в кувейт. В результате слаженных оперативно-розыскных мероприятий был освобождён 7-ми летний мальчик...
              05.01.2017 17:59
              1 | 1

              • horton 
                Почему Кувейт с маленькой буквы? ))
                05.01.2017 18:02
                0 | 2

                • Dobry кrtek 
                  Так говорил один военрук. "Машина съехала в кувейт."
                  05.01.2017 18:08
                  1 | 2

                  • horton 
                    ))) Но у Вас тоже неплохо получилось... Въехала...))
                    05.01.2017 18:22
                    0 | 0

                    • Dobry кrtek 
                      Разве в кувейт нельзя въехать? Въехать можно в любой реально существующий объект, а кувейт есть.
P.S. "заехать внутрь или в пределы чего-либо ◆" Машина въехала (заехала) в пределы кувеза, например.
                      05.01.2017 18:27
                      1 | 0

                      • horton 
                        Въехать можно куда угодно... даже не обязательно наличие объекта...)
Я въехала! )
                        05.01.2017 18:32
                        0 | 0

                        • Dobry кrtek 
                          Хорошо, что не кому-либо въехали!
                          05.01.2017 18:36
                          1 | 0

                          • horton 
                            Я же ж добрая... Да и некому...)
                            05.01.2017 18:47
                            0 | 0

  • Бертран 
    Ой накосорезили, спаси Всевышний.. Всего то на несколько дней покинул Родину, а тут уже хоть караул кричи. 
Праздники закончились, господа, продолжим спасение народа, иначе- беда.
    05.01.2017 18:31
    1 | 0

    • Dobry кrtek 
      Оставьте бедный народ в покое, так ему будет лучше.
      05.01.2017 18:32
      1 | 1

      • Бертран 
        Прочитал я новости посленовогодние и такое ощущение, как после боя бойцов пересчитал.. Будем строить новый мир, а для этого люди нужны. А они горят, тонут, в ДТП гибнут, вешаются и режут друг друга. Несознательный народ.
        05.01.2017 18:36
        1 | 0

        • Dobry кrtek 
          Всё делается назло чаяниям ЕР. Подлецы, одно слово!
          05.01.2017 18:38
          1 | 1

    • horton 
      Как это "праздники кончились"? )
      05.01.2017 18:34
      1 | 0

      • romich 
        Это только у сержанта.  И его единоверцев.
        05.01.2017 18:57
        0 | 1
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