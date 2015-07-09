В селе Лесное женщина-водитель на автомобиле уехала в кювет

В поселке Лесное 4 января в 15.30 на улице Дзержинского 35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Opel Corsa» , не выбрала безопасную скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, из-за чего съехала в правый по ходу движения кювет. Там машина опрокинулась.

В результате ДТП 7-летний мальчик-пассажир, находившийся на переднем сиденье с правой стороны в бустере, пристегнутый ремнем безопасности, с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.