В селе Лесное женщина-водитель на автомобиле уехала в кювет

В поселке Лесное 4 января в 15.30 на улице Дзержинского 35-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем «Opel Corsa» , не выбрала безопасную скорость движения, соответствующую дорожным и метеорологическим условиям, из-за чего съехала в правый по ходу движения кювет. Там машина опрокинулась.
В результате ДТП 7-летний мальчик-пассажир, находившийся на переднем сиденье с правой стороны в бустере, пристегнутый ремнем безопасности, с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.
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Комментарии (21)
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Бертран
05.01.2017 18:31
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Dobry кrtek
05.01.2017 18:32
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Бертран
05.01.2017 18:36
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Dobry кrtek
05.01.2017 18:38
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horton
05.01.2017 18:34
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romich
05.01.2017 18:57
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