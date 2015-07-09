Под Тверью автомобиль «Mercedes-Benz» спровоцировал аварию с двумя пострадавшими

В Калининском районе 4 января на 156 км ФАД М-10 «Россия» 30-летний водитель, управляя автомобилем «Mercedes-Benz», двигался со скоростью, не обеспечивающей постоянный контроль за дорожным движением, не учел при этом дорожные и метеорологические условия, а также дистанцию и врезался в «Opel Antara».
В результате ДТП 31-летний мужчина и 28-летняя женщина - пассажиры «Opel» с полученными травмами доставлены в медицинское учреждение.
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