В Тверской области на трассе иномарка врезалась в лося

В Зубцовском районе 4 января на 180 км автодороги М-9 «Балтия» 33-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» в ночное время не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в лося. Животное пересекало проезжую по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.