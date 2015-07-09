В Тверской области на трассе иномарка врезалась в лося

В Зубцовском районе 4 января на 180 км автодороги М-9 «Балтия» 33-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» в ночное время не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в лося. Животное пересекало проезжую по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.
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Комментарии (6)
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Бертран
05.01.2017 18:46
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