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В Тверской области на трассе иномарка врезалась в лося

05 Января 2017 14:33
Автор: TIA

В Зубцовском районе 4 января на 180 км автодороги М-9 «Балтия» 33-летний водитель автомобиля «Дэу Нексия» в ночное время не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и врезался в лося. Животное пересекало проезжую по ходу движения транспортного средства. В результате ДТП водитель с полученными травмами доставлен в медицинское учреждение.

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Метки: сбил лося врезался в лося дтп на трассе
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Комментарии (6)

  • Dobry кrtek 
    Жалко лосика...
    05.01.2017 15:08
    1 | 5

    • Zorkiy 
      Какой-то "неправильный" лось - гон вроде бы давно закончился...
      05.01.2017 15:36
      0 | 0

      • blkm 
        У водителя только начался.
        05.01.2017 17:35
        0 | 0

  • ДеД 
     "...водитель ... не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением..." - ххе!
Есть знак 1.27 «Дикие животные» - одно дело, нету - лось был лишним!
    05.01.2017 15:45
    0 | 4

  • horton 
    "Животное пересекало проезжую по ходу движения транспортного средства"... странно как-то написано...)
    05.01.2017 16:37
    0 | 4

  • Бертран 
    Стоимость лося придется оплатить. Хоть сам себя и наказал, но закон таков.
    05.01.2017 18:46
    0 | 0
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