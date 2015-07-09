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Пользователи Единого портала государственных услуг смогут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30%

05 Января 2017 12:47
Автор: TIA

Фоторепортаж

1 января 2017 года вступил в законную силу Федеральный закон от 30.11.2016 № 402-ФЗ "О внесении изменения в статью 333.35 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" пользователи Единого портала государственных услуг (ЕПГУ) при получении услуг смогут оплачивать государственную пошлину со «скидкой» 30% от суммы госпошлины.

Нововведение касается также и государственных услуг, предоставляемых Госавтоинспекцией.
Так, например, при личном обращении и подаче заявления на регистрацию автомобиля с выдачей новых или ранее сохраненных государственных регистрационных знаков заявитель оплачивает 2850 рублей. Однако при подаче заявления и оплате госпошлины через ЕПГУ размер госпошлины составит 1995 рублей. А госпошлина за выдачу национального водительского удостоверения вместо 2000 рублей составит 1400 рублей.
«Скидкой» в 30% смогут воспользоваться только физические лица и только в случае подачи заявления на получение услуги и оплаты государственной пошлины с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг  - www.gosuslugi.ru.

Информация УГИБДД по Тверской области.

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Метки: портал госуслуг госуслуги Госпошлина
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Комментарии (3)

  • arcadi007 
    Всё хорошо, только портала нет.
В ГИБДД одни данные, в налоговой другие. На своей шкуре испытал эти порталы.
    05.01.2017 14:33
    0 | 2

    • blkm 
      Пользовался " Госуслугами" не раз (гибдд, пенсионный, лицензионный,налоговая и др.) все устраивает, удобно, теперь ещё и скидки - неплохо. Осваивайте  и все.
      05.01.2017 14:46
      0 | 1

      • arcadi007 
        Осваиваю через суд.
        05.01.2017 15:20
        0 | 2
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