Молодому мужчине грозит до двух лет лишения свободы за повторное управление автомобилем в алкогольном опьянении

Днем 4 января в Оленинском районе инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомобиль «Daewoo Nexia». За рулем находился 30-летний мужчина.

Во время составления протокола полицейские заметили, что от водителя исходит резкий запах алкоголя. В дальнейшем экспертиза подтвердила - автомобилист действительно сел за руль пьяным.

Сотрудники ГИБДД установили, что в 2016 году по решению мирового судьи мужчина уже был подвергнут административному наказанию за отказ от прохождения медицинского освидетельствования и лишен водительских прав. По признакам состава преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию», в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело.

Наказание, предусмотренное уголовным кодексом за это преступление - до двух лет лишения свободы.