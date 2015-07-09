Как работают МРЭО Тверской области в новогодние праздники

В связи с празднованием новогодних и рождественских праздников прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях области будет проводится по следующим дням:
4 января – с 8:00 до 20:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00;
5 января – с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00;
С 10 января прием граждан будет вестись по обычному графику работы регистрационно-экзаменационных подразделений.
УМВД России по Тверской области.
|2016-12-30 15:36
|2017-01-04 18:28
|2016-12-31 15:38
|2017-01-01 17:16
|2017-01-02 18:42
|2016-12-30 10:48
|2017-01-01 10:13
|2017-01-03 14:21
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.