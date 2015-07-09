Как работают МРЭО Тверской области в новогодние праздники

В связи с празднованием новогодних и рождественских праздников прием граждан в регистрационно-экзаменационных подразделениях области будет проводится по следующим дням:



4 января – с 8:00 до 20:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00;



5 января – с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 13:00 до 14:00;



С 10 января прием граждан будет вестись по обычному графику работы регистрационно-экзаменационных подразделений.

УМВД России по Тверской области.