В Тверской области на пожаре погиб еще один человек

Еще один новогодний праздничный день стал трагичным для семьи из Кимр. 4 января в жилом двухквартирном двухэтажном деревянном доме на улице Московской произошел страшный пожар. Он унес жизнь одного человека.

По предварительным данным возгорание случилось из-за неосторожного обращения с огнем. Как сообщает СУ СКР по Тверской области, жильцы одной из квартир – молодая семья своевременно вышли из горящего дома. Мужчина же 1982 года рождения, проживающий во второй половине дома, не смог выбраться из охваченного огнем жилища и погиб. При внешнем осмотре тела видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По данному факту проводится проверка.