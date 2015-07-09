tvernews.ru
03 января Вторник :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Правительство региона расселит семьи погорельцев в Конакове

Правительство региона расселит семьи погорельцев в Конакове - ТИА
03 Января 2017 19:55
Автор: TIA
Фотограф: Стас Киров

Жители дома, сгоревшего при пожаре в Конаково, не останутся без крова. Часть жильцов уже переехала к родственникам. Остальным предоставят комнаты в общежитии, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области. 

Сигнал о возгорании в двухэтажном деревянном доме по улице Жилкооп, 8 поступил в 4.40. В 7.00 пожар был локализован, в 7.30 ликвидирован открытый огонь, в 10.40 дом полностью потушен. В пожаре погиб человек. 

Сейчас выясняется причина пожара. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе обеспечены материальные выплаты, как сказал губернатор  Игорь Руденя. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о предоставлении постоянного жилья пострадавшим семьям.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: семьи погорельцев в конакове получат помощь правительство тверской области пожар в конакове пожар с погибшими
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • horton 
    Будем считать эту новость, наряду с новостью о «мастер-классе для ремесленников» и «восстановлением электроснабжения для Осташковкого района» оптимистической… Итого ТРИ за весь день…
Очень хочется, что завтра будет лучше, чем сегодня…)))
    03.01.2017 21:58
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Итоги 2016 по версии ТИА

2016-12-30 15:36
123

Остановка-снегохранилище

2016-12-28 12:20
104

Во сколько обойдётся классический новогодний стол для тверичан? ТИА закупило, приготовило и подсчитало

2016-12-29 16:50
103

Как пережить январские праздники и не умереть от обжорства? Простые советы нутрициолога и развенчание мифов о вредной еде

2016-12-31 15:38
71

Встреча Нового года с пьяными соседями

2017-01-01 17:16
50

В Твери столкнулись три автомобиля, есть пострадавший

2017-01-02 18:42
44

Храм - это небо на земле.

2016-12-30 10:48
40

Главврач Тверской областной детской больницы Иван Бармин покинул свой пост

2016-12-29 16:45
39

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100