Правительство региона расселит семьи погорельцев в Конакове

Жители дома, сгоревшего при пожаре в Конаково, не останутся без крова. Часть жильцов уже переехала к родственникам. Остальным предоставят комнаты в общежитии, сообщает пресс-служба Правительства Тверской области.

Сигнал о возгорании в двухэтажном деревянном доме по улице Жилкооп, 8 поступил в 4.40. В 7.00 пожар был локализован, в 7.30 ликвидирован открытый огонь, в 10.40 дом полностью потушен. В пожаре погиб человек.

Сейчас выясняется причина пожара. Рассматриваются две версии: неосторожное обращение с огнем и неисправность электропроводки.

Пострадавшим будет оказана необходимая помощь, в том числе обеспечены материальные выплаты, как сказал губернатор Игорь Руденя. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о предоставлении постоянного жилья пострадавшим семьям.