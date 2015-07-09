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В Конакове сгорел двухэтажный барак. На пепелище найден неопознанный труп

В Конакове сгорел двухэтажный барак. На пепелище найден неопознанный труп - ТИА
03 Января 2017 12:02
Автор: TIA
Фотограф: Стас Киров

Видео

Пожар вспыхнул около 5 утра 3 января. На улице Жилкооп  города Конаково загорелся двухэтажный жилой дом. Как сообщают местные жители, это деревянный барак, который горит же не в первый раз. Рядом с домом находится школа № 3. 

Фото Moon Tooney

На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей №1, 15, 4, 84, 29, 20, 24 и СПСЧ,  с огнём боролись 38 человек. Через два часа пожар удалось локализовать, в 7. 40 МЧС сообщило о полно ликвидации.

Фото Стас Киров

На пепелище был найден неопознанный труп. Предположительная причина пожара, как сообщает ведомство, - неосторожное обращение с огнем.

По информации МЧС по Тверской области

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Метки: пожар пожар в конакове нуден труп на пожаре
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