В Конакове сгорел двухэтажный барак. На пепелище найден неопознанный труп

Пожар вспыхнул около 5 утра 3 января. На улице Жилкооп города Конаково загорелся двухэтажный жилой дом. Как сообщают местные жители, это деревянный барак, который горит же не в первый раз. Рядом с домом находится школа № 3.

На место пожара выехали отделения пожарно-спасательных частей №1, 15, 4, 84, 29, 20, 24 и СПСЧ, с огнём боролись 38 человек. Через два часа пожар удалось локализовать, в 7. 40 МЧС сообщило о полно ликвидации.

На пепелище был найден неопознанный труп. Предположительная причина пожара, как сообщает ведомство, - неосторожное обращение с огнем.

По информации МЧС по Тверской области