Электроснабжение в Осташковском районе восстановлено

Утром 3 января в Осташковском районе произошло локальное отключение электроэнергии. Оперативно-выездная бригада Осташковского РЭС филиала ПАО "МРСК Центра"-"Тверьэнерго" выявила повреждение на линии электропередачи и локализовалоа его. Ремонтная бригада энергетиков устранила технологическое нарушение электроснабжения. Все работы были завершены к полудню, как сообщат в пресс-службе компании.

Всего в аварийно-восстановительных работах в Осташковском районе были задействованы 8 специалистов Тверьэнерго и две единицы спецтехники.

Сейчас электроснабжение в Тверской области осуществляется в нормальном режиме. Обо всех фактах отключениях электроэнергии сообщать по телефону бесплатной круглосуточной линии энергетиков: 88005050115.