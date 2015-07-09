Осташковский район остался без света

В 04:05 3 января в оперативную дежурную смену МЧС России по Тверской области поступило сообщение о том, что в Осташковском районе произошло отключение электроснабжения.
Ситуация находится на контроле ГУ МЧС России по Тверской области и администрации Осташковского района.
МЧС даёт рекомендации, что делать, если у вас неожиданно отключили электричество.
Отключить все электроприборы (в первую очередь холодильник), выдернув вилки из розеток.
Если вет отключили в тёмное время суток, выглянуть в окно и проверить, отключен весь ваш район или только ваш дом.
Если света нет везде, проверить давление в кране с холодной водой и на всякий случай сделать запас воды. Обратиться в управляющую компанию или Единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования.
После восстановления электроснабжения не спешите всё включать. Убедитесь, что свет не моргает, не "плавает" и подождите несколько минут. Поставьте на подзарядку все приборы, имеющие встроенные аккумуляторы и использованные вами в период временного отсутствия электричества.
Внимательно следите за сообщениями местных властей и энергоснабжающих компаний.
По информации МЧС по Тверской области
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Комментарии (2)
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Tina
03.01.2017 13:05
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