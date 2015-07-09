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СУ СК: мужчина, утонувший в Тверце, купался в проруби после бани

02 Января 2017 22:37
Автор: TIA

Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку по факту исчезновения 22-летнего жителя Удомли. Напомним, новый год молодой человек встречал с друзьями на территории лагеря в Калининском районе на берегу Тверцы, где и погиб.

Следователи сообщают, что днём 1 января мужчина с друзьями вышел из бани и нырнул в прорубь на реке Тверца, но на поверхности воды больше не появился. Обнаружить тело погибшего до настоящего времени не удалось, поиски продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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Метки: су ск по тверской области в тверской области утонул мужчина
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Комментарии (3)

  • VladislaV 
    Небось утянуло под лед, вот и все.
    02.01.2017 22:48
    0 | 2

    • Whois 
      Скорее просто нырнул по "летнему" в длину..., потом кругом лед, куда возвращаться непонятно. 
Вопрос к Компьютерии. Хотя от проруби откажутся. По хорошему в таких прорубях при банях должна быть сетка, как раз для чтобы таких случаев не было. Да и течение там не маленькое
      02.01.2017 23:01
      1 | 3

      • VladislaV 
        Может и так.
        02.01.2017 23:55
        0 | 0
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