СУ СК: мужчина, утонувший в Тверце, купался в проруби после бани

Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку по факту исчезновения 22-летнего жителя Удомли. Напомним, новый год молодой человек встречал с друзьями на территории лагеря в Калининском районе на берегу Тверцы, где и погиб.
Следователи сообщают, что днём 1 января мужчина с друзьями вышел из бани и нырнул в прорубь на реке Тверца, но на поверхности воды больше не появился. Обнаружить тело погибшего до настоящего времени не удалось, поиски продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Комментарии (3)
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VladislaV
02.01.2017 22:48
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Whois
02.01.2017 23:01
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VladislaV
02.01.2017 23:55
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