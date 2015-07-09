СУ СК: мужчина, утонувший в Тверце, купался в проруби после бани

Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку по факту исчезновения 22-летнего жителя Удомли. Напомним, новый год молодой человек встречал с друзьями на территории лагеря в Калининском районе на берегу Тверцы, где и погиб.

Следователи сообщают, что днём 1 января мужчина с друзьями вышел из бани и нырнул в прорубь на реке Тверца, но на поверхности воды больше не появился. Обнаружить тело погибшего до настоящего времени не удалось, поиски продолжаются. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.