Под Тверью в новогоднюю ночь утонул молодой мужчина

В Тверской области 1 января утонул молодой мужчина, житель города Удомля. Из записей в социальных сетях следует, что он вместе с компанией встречал новый год на берегу Тверцы в районе базы "Компьютерия" у деревни Ямок. Ещё 31 декабря мужчина выложил на свою страничку видео, где счастливо улыбался и поздравлял всех с новым годом, но для него праздник закончился трагедией.

Как стало известно ТИА, произошёл несчастный случай, обстоятельства которого уточняются. Предположительно, мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. Неподалёку от места происшествия был найден мобильный телефон погибшего. Его тело пока что обнаружить не удалось.

Тверской гидрометцентр предупреждает, что из-за оттепели в Тверской области на водоёмах разрушается ледяной покров, на льду образуются промоины и полыньи, поэтому выходить на него сейчас очень опасно! Вы можете утонуть, получить холодный шок и переохлаждение через 15-20 минут после попадания в ледяную воду. А если на ваших глазах человек провалился под лед – не оставайтесь безмолвными свидетелями, зовите на помощь людей и посильно помогайте сами!

МЧС советует: если пострадавший в сознании (легкое переохлаждение), его необходимо переодеть в сухую одежду и дать горячего и сладкого питья. Если он без сознания (тяжелая форма гипотермии), необходимо принести его в теплое помещение, аккуратно сменить одежду на сухую, уложить человека на спину на твердую ровную поверхность, при необходимости сделать искусственное дыхание, согреть тёплыми полотенцами или своим телом, а затем доставить в больницу.

Давать пострадавшему спиртное, массировать или растирать его, помещать в горячую воду или согревать конечности категорически нельзя!

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.