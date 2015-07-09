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Следственный комитет: к гибели двоих людей на пожаре в Твери могло привести неосторожное обращение с огнём

02 Января 2017 11:53
Автор: TIA

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Заволжском районе Твери. Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 января в квартире на ул. Шишкова, д. 84, к. 2. На пепелище обнаружили тела 38-летнего мужчины и неизвестной женщины. 

На месте происшествия работают следователь и криминалисты Следственного комитета, сотрудники УМВД и МЧС. Видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на телах нет. Заволжский межрайонный следственный отдел СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Уже назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ТИА в ведомстве.

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Метки: гибель людей на пожаре су ск по тверской области доследственная проверка
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