Следственный комитет: к гибели двоих людей на пожаре в Твери могло привести неосторожное обращение с огнём

Следственный комитет выясняет обстоятельства гибели мужчины и женщины при пожаре в Заволжском районе Твери. Напомним, трагедия произошла в ночь на 2 января в квартире на ул. Шишкова, д. 84, к. 2. На пепелище обнаружили тела 38-летнего мужчины и неизвестной женщины.

На месте происшествия работают следователь и криминалисты Следственного комитета, сотрудники УМВД и МЧС. Видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, на телах нет. Заволжский межрайонный следственный отдел СУ СК по Тверской области проводит доследственную проверку.

По предварительным данным, причиной пожара послужило неосторожное обращение с огнем. Уже назначены пожаро-техническая и судебно-медицинские экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили ТИА в ведомстве.