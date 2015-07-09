В Твери на пожаре погибли мужчина и женщина

В ночь на 2 января в двухэтажном жилом доме на улице Шишкова в Твери произошёл пожар. Сообщение об этом поступило в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» в 3:58. На место выехали отделения ПСЧ №3, СПСЧ, служба пожаротушения и оперативная группа ЦУКС ГУ МЧС.

Пожар случился в одной из квартир жилого дома, к 4:18 возгорание удалось полностью ликвидировать. Огонь повредил внутреннюю отделку на площади 10 кв. м, погибли два человека: мужчина 1978 г.р. и женщина, личность которой устанавливается. Причина пожара пока неизвестна.