ФСБ назвала четыре версии крушения ТУ-154

Версии теракта среди них нет. 26 декабря ФСБ РФ обнародовала четыре версии авиакатастрофы. В ведомстве заявили, что признаков теракта или диверсии на борту ТУ-154 нет.

Приоритетными рабочими версиями остаются: некачественный керосин, ошибка пилотирования, попадание посторонних предметов в двигатель и техническая неисправность лайнера.

Установлены очевидцы падения самолета, также имеется запись видеорегистратора, с которой работают члены следственной группы. Кроме того, как заявило ведомство, Ту-154 не перевозил грузов военного и двойного назначения, а также пиротехнических средств.

26 декабря в поисковой операции задействованы 43 морских судна с необходимым оборудованием, 182 водолаза и 3500 человек для обследования береговой линии, а также глубоководные аппараты, говорится в пресс-релизе ФСБ России.

Напомним, ТУ-154 выполнял плановый полет в Сирию. На его борту находились 84 пассажира и 8 членов экипажа. В разбившемся над Черным море самолете находился и уроженец Тверской области 30-летний Александр Штуко.