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Озеленять и благоустраивать Тверь будут на 30 миллионов хуже. Бюджет города-2017 принят во втором чтении

21 Декабря 2016 19:46
Автор: TIA

С минуты молчания в память об убитом в Турции после Андрее Карлове началось сегодняшнее заседании Тверской городской Думы. 

Почтив память российского посла, депутаты расселись по своим местам и принялись принимать бюджет города на 2017 год. Утверждённый в первом чтении главный финансовый документ города претерпел изменения: дополнительные средства выделены на развитие музеев, укрепление материально-технической базы, а вот благоустраивать и озеленять Тверь будут на 30 миллионов хуже.

Основные параметры финансового документа на следующий год: доходная часть – 6 385 миллионов рублей, расходная – 6 770 миллионов. Дефицит бюджета на уровне допустимого - 385 миллиона рублей.

Общая сумма доходов бюджета города увеличена на 20 миллионов рублей, которые будут направлены на расходные обязательства.

Самый большой блок расходов, по традиции, социально-культурная сфера - 61,5% от общего объема расходной части. На образование в 2017 году заложили 3 524 миллиона рублей(средства на реконструкцию здания средней школы № 5, на строительство общеобразовательной школы на 1224 мест в микрорайоне «Радужный», коме того ожидается передача в муниципальную собственность двух детских садов на 403 места от Министерства обороны РФ).

На социальную поддержку населения потратят 81 680 тысяч рублей. На физкультуру, спорт –  85 843 тыс. рублей. На молодежную политику потратят 17 914 тысяч рублей. На культуру — 278 414 тысяч.  

На ЖКХ, дорожное хозяйство, транспорт будет направлено 21,5% от всех расходов бюджета. На дорожное хозяйство – 552,6 миллионов рублей. Из них 470,3 млн. рублей на содержание городских дорог, 25 миллионов на капитальный и текущий ремонт дорог. 170 миллионов рублей запланировано на предоставление субсидии МУП «ПАТП-1». Планируется ремонт дворовых территорий, проездов к многоквартирным домам, будет установлено шесть новых светофорных объектов, отремонтировано более 40 тысяч кв.м объектов улично-дорожной сети.

В расходную часть бюджета тоже внесены поправки. Выделен дополнительный миллион рублей на развитие школьных музеев, 2,5 миллиона на модернизацию системы освещения в образовательных учреждениях, 6 миллионов на укрепление материально-технической базы школ и детских садов. При этом дополнительно выделены средства на ремонт четырех школ № 17, № 34, № 47, № 50. 5 миллионов получат муниципальные библиотеки. Такая же сумма будет направлена на благоустройство посёлка ДРСУ – ремонт уличного освещения и обустройство станции водоподготовки.

Еще сегодня приняли решение о сокращении расходов на благоустройство и озеленение в рамках субсидии МБУ «Зеленстрой» на сумму около 30 миллионов рублей.

Обсуждали бюджет сегодня мало и вяло. Нотку свежести и оживления внёс коммунист Сергей Шишков, назвавший на прошлом заседании новый бюджет «мраком, жутью и беспросветом». Он напомнил о документе, принятом прошлым созывом думы, который предполагает сокращение расходов на содержание муниципальных служащих на 12%:

- Я предлагаю вернуть Тверскую городскую Думу к рассмотрению этого вопроса и обсудить административную реформу в начале следующего года. Ещё Сергей Аксёнов предлагал сократить аппарат Думы.

Говорил Сергей Шишков долго, уставшие депутаты слушали коммуниста без энтузиазма,  молча и подперев подбородки рукой. Кроме  главы города Александра Корзина.

- Всё, что вы сказали, это, наверное, от неинформированности, неправильной подачи вам цифр, непрофессиональности в финансовом вопросе, - прокомментировал выступление коллеги мэр города. – То, что вы говорите – это по-дилетантски.

Александр Корзин сказал, что ещё Сергей Шишков не посмотрел на поправки, где на 25 миллионов рублей сокращается содержание представительного и исполнительного органов власти.

- А плюсом-то было 60 миллионов, - парировал Сергей Шишков.

Сергей Аксёнов сказал, что следующий год будет переходным на новую модель управления городом, поэтому вопрос оптимизации  в течение года будет рассматриваться обязательно.

Остальные депутаты в обсуждении содержания аппарата ТГД участия принимать не стали. Бюджет приняли большинством голосов, а вот предложение Сергея Шишкова отклонили.

Кроме утверждения бюджета, депутаты рассмотрели вопросы увековечивания памяти героев и сбалансированности бюджета 2016 года.

Что касается первого, то в целях объективной оценки исторической значимости героев и событий, предложения по установке мемориальных досок принимаются не раньше пяти лет после смерти выдающегося человека, и не раньше десяти лет присваиваются имена новым объектам. Теперь эти сроки могут быть сокращены по предложению губернатора Тверской области и главы Твери.

На сбалансированность бюджета 2016 года направлены и одобрены депутатами 219 миллионов рублей. "Разрыв" произошёл из-за того, что муниципальная недвижимость не была реализована в запланированном объёме.

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Метки: тверская городская дума политика твери бюджет 2017 александр корзин
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Комментарии (7)

  • xyzz36 
    Внести поправку: сократить Корзина. Город этого не заметит.
    21.12.2016 23:47
    0 | 10

    • RSERG 
      Что толку? Ну был он мером, не будет мера, а будет глава городской думы. Как говорится, что в лоб, что полбу, все равно больно.
      22.12.2016 13:54
      0 | 0

  • BARBAdos 
    там один депутат Сергей Шишков не в курсе что ли, что бюджет уже давно приняли, когда его только вносили на 1-е чтение? У нас мэра (сити-менеджера) назначили, бюджет ему состряпали, а от городской думы только требуется утвердить и воду не мутить... Похвально конечно, что в городском парламенте есть неравнодушные люди, но все это бесполезно - у нас гордума теперь как английская королева - ничего не решает, только деньги на свое содержание требует...
    22.12.2016 09:02
    0 | 4

  • Fotus 
    "Основные параметры финансового документа на следующий год: доходная часть – 6 385 миллионов рублей, расходная – 6 770 миллионов. Дефицит бюджета на уровне допустимого - 385 миллиона рублей".  Думаю. что речь в доходной и расходной части все-таки идет о миллиардах, а не миллионах. Потому как не может быть дефицит бюджета в 64 раза больше самого бюджета.
    22.12.2016 09:16
    1 | 2

    • BARBAdos 
      6385-6770=-385 вроде все сходится...
      22.12.2016 09:18
      0 | 0

  • cherrybrandy 
    Прекращение озеленения должно поднять рейтинг области еще на 30 позиций. Теперь, по традиции, надо и культуру придушить, все равно ведь толку от нее никакого, только памятники Дементьеву ставит и все. Культура ТО теперь целиком сосредоточена в доме Дементьева, оттуда, при наступлении лучших времен, она распространится на всю РФ и полностью восстановится.
    22.12.2016 09:41
    0 | 0

  • pitkin 
    Есть чего "пилить" и "осваивать"."Бюджетный пирог" к чиновничьему столу подан))))
    22.12.2016 10:46
    0 | 1
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