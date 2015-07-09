Россияне подписывают петицию о запрете фильма "Викинг" режиссёра Андрея Кравчука

На сайте www.change.org появилась петиция жительницы из Саратова "Запретить показ фильма "Викинг" (2016г.), реж. А. Кравчука", которую по состоянию на 18:00 4 января подписали уже 6 320 человек. Своё обращение автор намерен направить в Роспотребнадзор, Министерство образования РФ. Среди главных претензий указано то, что фильм по содержащемуся в нём контенту не соответствует возрастному ограничению 12+. Так, в нём показано много кровавых и жестоких сцен, безнравственные постельные сцены, искажена историческая правда, славяне представлены как убогий, грязный и примитивный народ, волхвы - как юродивые сумасшедшие, да и название фильма непонятно, сообщается в обращении:

"Просмотр данного фильма опасен для психического становления детей от 12 лет. А для взрослых опасен тем, что вносит раскол в общество. Фильм не опирается на факты, а с открытым цинизмом искажает представления о древней культуре славян, деструктивно влияя на самоосознание народа", - пишет автор петиции.