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Россияне подписывают петицию о запрете фильма "Викинг" режиссёра Андрея Кравчука

04 Января 2017 18:28
Автор: TIA

На сайте www.change.org появилась петиция жительницы из Саратова "Запретить показ фильма "Викинг" (2016г.), реж. А. Кравчука", которую по состоянию на 18:00 4 января подписали уже 6 320 человек. Своё обращение автор намерен направить в Роспотребнадзор, Министерство образования РФ. Среди главных претензий указано то, что фильм по содержащемуся в нём контенту не соответствует возрастному ограничению 12+. Так, в нём показано много кровавых и жестоких сцен, безнравственные постельные сцены, искажена историческая правда, славяне представлены как убогий, грязный и примитивный народ, волхвы - как юродивые сумасшедшие, да и название фильма непонятно, сообщается в обращении:

"Просмотр данного фильма опасен для психического становления детей от 12 лет. А для взрослых опасен тем, что вносит раскол в общество. Фильм не опирается на факты, а с открытым цинизмом искажает представления о древней культуре славян, деструктивно влияя на самоосознание народа", - пишет автор петиции. 

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Метки: фильм "Викинг" режиссёра Кравчука петиция фильм викинг викинг
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Комментарии (76)

  • Vargas 
    Подписал.
По ссылке подробно расписано о "ценности" данного шедевра.
http://south-rus.org/articles/tales.php?ELEMENT_ID=8780

"Что мы имеем в итоге.
Мы имеем откровенно русофобское, антигосударственное кино. В котором князь Владимир выставляется никчёмным дегенератом. Его дружина – бандой разноплемённых головорезов. Его народ – стаей зомби копающихся в дерьме. На минуточку – это всё ваши предки.

И всё это – за ваши деньги, дорогие россияне. Наслаждайтесь!""
    04.01.2017 18:40
    2 | 11

    • romich 
      Но не ваши? Я про предков. Ты сам чьих  будешь?
      04.01.2017 18:49
      3 | 4

      • ilich 
        Вы кому вопрос то задаете? Это же цитата!
        Прикрепленные изображения:
        04.01.2017 19:46
        0 | 2

    • Ms. 
      Наши предки сношались бесконтрольно и подтирались лопухами..)
      04.01.2017 20:29
      1 | 1

      • Xычник_Ёж 
        не повезло Вам с предками
        04.01.2017 21:14
        1 | 6

        • Krestvozdvidgenskii 
          Причем тут повезло или не повезло? Гр-ка Ms. совершенно правильно написала про лопухи. Единственное, что надо было ей еще написать примерно такую фразу "В Европе тоже подтирались лопухами, в то время это было в порядке вещей. Лопухами подтирались даже члены королевских семейств".
          04.01.2017 21:19
          1 | 4

        • Ms. 
          Ваши предки вероятно родились с рулонами четырехслойной ароматизированной бумаги Zewa в руках)
          04.01.2017 21:59
          4 | 2

          • aldan 
            Ты или безмозглая (ый), ведь чтобы накакать на народ, я имею ввиду славян, ума много не надо. Главное быть на стороне Касьянова, Ходарковского и прочей сволочи. Из-з острова......
            Прикрепленные изображения:
            04.01.2017 23:04
            0 | 0

            • Ms. 
              По Вашему, славяне не поклонялись Солнцу и прочим языческим божествам, не женились в 14 лет, а рассказ "Баня", написанный в конце 19-го века, рассказывающий о вольной сексуальной жизни крестьян бред) Славяне- высшая каста, они родились чистыми и непорочными, не были подобны обезьянкам которые вилкой и туалетной бумагой пользоваться не умели)
              04.01.2017 23:44
              0 | 1

    • maxxx72 
      А кино посмотрели? Или "не читал, но осуждаю"?
      04.01.2017 20:47
      1 | 3

  • romich 
    Автор петиции, разумеется, не понаслышке знает об укладе жизни древних славян. Всю жизнь  удивляюсь  таким кадрам. Вот ведь энергию девать некуда.
    04.01.2017 18:44
    3 | 11

  • arcadi007 
    Ощущение пропаганды норманской теории истории России в самом примитивном исполнении.
Пропаганды спонсируемой как Западом так и нашим духовенством. Полноценное и направленное искажение истории.
    04.01.2017 18:53
    1 | 5

    • ilich 
      Странные у вас ощущения.  А вот  Путину фильм понравился. «Безусловно, [фильм] интересный. С удовольствием посмотрю еще раз», — сказал президент.

Неужели продался Западу? Про духовенство промолчу.
      Прикрепленные изображения:
      04.01.2017 19:44
      4 | 6

  • Ficus 
    А Путин с Мединским смотрели и одобрили https://lenta.ru/news/2016/12/30/viking/. Вот конфуз!
Если серьезно, то можно говорить о корректировке возрастного ценза, но
каждый взрослый человек должен иметь право ознакомиться с любым художественным произведением и иметь собственное мнение. Запреты - это мракобесие.
    04.01.2017 19:18
    0 | 14

    • aldan 
      Я х-ею, ВВП понравился, а что он самый умный, самый честный,самый грамотный, или мы такое быдло, что мнение царя закон, а что своих мозгов нет, царь сказал да, стадо ответило есть.Я смотрем отрывки из фильма и что увидел, все копошатся в грязи,  в дерьме. Да, как Кравчук обосрал славян- это талант, может поэтому ВВП фильм понравился, ведь благодаря ему и безмоглому его другану айфончику, мы и находимся к дерьме. История повторяется. Дежавю.
      04.01.2017 22:26
      0 | 0

  • Krestvozdvidgenskii 
    Чё-та как-то непонятно все закручивается. Пропаганда Запада - это факт, его мёдом не корми, дай нагадить в отечественный фильм, но вы говорите, ложку дегтя подлило еще и духовенство? Это оно проспонсировало безнравственные постельные сцены? Если фильм построен на сценах садо, мазо и гомо, то надо ставить значок +16, а не +12
    04.01.2017 19:20
    2 | 1

    • ilich 
      "Викинг" — российский художественный кинофильм гражданина РФ режиссёра Андрея Кравчука, повествующий о приходе к власти князя Владимира Святославича, на съёмки которого министерство культуры РФ потратило 1,25  млрд. рублей.

И при чем тут Запад?
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      04.01.2017 19:30
      0 | 9

      • Krestvozdvidgenskii 
        Это вы наверное мне минус поставили. Я всего лишь выразил недоумение содержанием поста тов. arcadi007. Он утверждает, что безнравственные постельные сцены профинансировало духовенство. Мне кажется это маловероятным, потому что, как правило, духовенство никому не дает денег, оно в 100 раз жадней евреев, за копейку удавится.
        04.01.2017 19:54
        1 | 2

        • Ms. 
          Если постельные сцены необходимы, чтобы передать имею фильма, а не просто возбудить зрителей жующих попкорн, почему бы и нет? "Маленькую Веру" наверное все смотрели)
          04.01.2017 20:25
          3 | 0

          • Krestvozdvidgenskii 
            Вы сейчас написали что-то такое, чего я не могу понять. Очень тонкая грань. Одно могу сказать, когда я смотрел "Маленькую Веру", то обратил внимание, что фильм был посвящен не только перепихону, были и другие социально значимые сцены, но, по сравнению с перипихоном, они как бы отходили на второй план.
            04.01.2017 20:45
            1 | 1

            • Ms. 
              Обсуждаемый фильм сплошной хардкор без содержания и идеи?
              04.01.2017 21:05
              3 | 0

              • Krestvozdvidgenskii 
                Вы меня не путайте. Вы про какой фильм сейчас спросили? Про древнеславянский хардкор или про "Веру", который с позиции нынешнего времени кажется легкой советской эротикой? Я ни тот ни другой смотреть не буду, потому что это фильмы для президентов, я в этом ничего не понимаю. Уже писал, что мне запомнился эпизод в "Маленькой Вере" как они трахались, а какими социальными причинами это было вызвано - не моего ума дело.
                04.01.2017 21:28
                0 | 2

                • Ms. 
                  У Вас какой-то явный недо... перекос в сексуальную сферу.
                  04.01.2017 21:35
                  2 | 0

                  • Krestvozdvidgenskii 
                    Слушайте, вы заметили, что первой про постельные сцены написало ТИА - оно задало направление дискуссии. А про "Маленькую Веру" написали вы. И там секс и тут. И теперь получается, что в этом виноват я.
                    04.01.2017 21:50
                    0 | 1

                    • Krestvozdvidgenskii 
                      Блин, перекос...А что мне, по-вашему, надо было делать вид, будто я не замечаю, что в кино показывают перепихон?
                      04.01.2017 21:52
                      0 | 1

                      • Ms. 
                        Ваша речь даже сейчас слишком взволнованна) отдышитесь, выпейте чайку, примите душ) возьмите себя в руки, в конце концов)
                        04.01.2017 22:01
                        1 | 0

                        • Krestvozdvidgenskii 
                          Вам кто-то минусы ставит, хе-хе. Это не я, я не имею права их ставить, так как еще не написал 300 комментариев.
                          04.01.2017 22:29
                          0 | 2

        • ilich 
          Извините, я ставлю только плюсы.
          Прикрепленные изображения:
          04.01.2017 22:07
          0 | 1

          • Krestvozdvidgenskii 
            Норм.
            04.01.2017 22:30
            0 | 0

      • arcadi007 
        Таки что Владимир викингом был, аки Рюрик?
        04.01.2017 20:42
        1 | 2

        • ДеД 
          Владимир был Владимиром Владимировичем  :)
          04.01.2017 22:33
          0 | 1

      • aldan 
        Ходарковский, Касьянов и др. тоже гражданине РФ.
        04.01.2017 22:32
        0 | 0

    • arcadi007 
      Где у меня хоть слово про постельные сцены?
      04.01.2017 20:40
      0 | 0

      • Krestvozdvidgenskii 
        Про постельные сцены ТИА написало в своем тексте, а вы сказали о людях, проспонсировавших фильм, соответственно и постельные сцены они же проспонсировали. Вы прямо указали, что спонсор - духовенство. Я с этим не согласен, уже писал, духовенство денег не дало бы, по причине жадности. Хотя я знаю одну схему, по которой снимались фильмы как бы по заказу и благословению Алексия II - фильмы финансировались на деньги от продажи водки в Америке, и мне довелось даже за ручку здороваться со спонсором и сидеть рядом с ним на первом просмотре. По виду - вылитый бандит, а не спонсор, рожа страшная и глазищи не мигают, типичный новый русский.
        04.01.2017 20:56
        0 | 2

    • arcadi007 
      Krestvozdvidgenskii, а Вы фильм-то смотрели? Там стоит +18. Это первое.
На второе. Когда духовникам надо они и в миниюбках в церковь запускают. И водку с сигаретами из за границы везут в Россию на продажу.
      04.01.2017 20:45
      1 | 4

      • Krestvozdvidgenskii 
        Откуда бы я смотрел это кино? Я и не собираюсь его смотреть, меня, собственно, заинтересовала сама дискуссия по поводу фильма. 
А насчет +18 я и не знаю, кому верить. В статье ТИА сказано "фильм по содержащемуся в нём контенту не соответствует возрастному ограничению 12+". Может плюс написали не с той стороны? Может 12+ = +18?
        04.01.2017 21:02
        0 | 1

  • TVERSKOY_SK 
    Не смотрел, но люди пишут, что люди в середине этого фильма уходят
говорит о многом.
    04.01.2017 19:23
    0 | 5

    • ilich 
      Совершенно верно, - не обязательно съедать всю кастрюлю, чтобы понять, что суп прокис.
      Прикрепленные изображения:
      04.01.2017 19:40
      0 | 6

    • Ms. 
      Кажется 98% отписавшихся не смотрели) но точно знают статистику сколько человек вышли из зала)
      04.01.2017 20:26
      3 | 1

      • Krestvozdvidgenskii 
        Конечно, они оперируют недостоверными цифрами, но ход их мысли интересен. Им кажется, что было бы хорошо, если бы люди уходили из кинотеатров не дождавшись конца фильма, эта сцена ухода рождается у них в мозгу в виде ярких картинок, которые внушают им уверенность, что так и будет на самом деле. А вот в голове режиссера возникают противоположные картинки - публика так и прет в кинозалы, все билеты на месяц вперед раскупаются за какой-то час, а сам он в это время уже плывет на круизном лайнере на Маркизовы острова - прочь, прочь подальше от этих вонючих плебеев, которые уже до того оскотинились, что их ничего не интересует кроме безнравственных постельных сцен - им бы только пожрать и потрахаться и перед сном посмотреть порнушку.
        04.01.2017 21:13
        1 | 2

        • Ms. 
          Несколько лет назад я была на Московском международном кинофестивале и попала на фильм туркменского автора, в зале сидели представители жюри кинефестиваля, создатели фильма.. Все было так плохо, люди после 30 минут просмотра выходили из зала) уже не вспомню о чем фильм, в памяти осталась одна сцена главный герой пробрался в квартиру своей девушки и нюхал ее туфли)
          04.01.2017 21:31
          3 | 1

          • Krestvozdvidgenskii 
            Да, странный фильм и вероятно вам не повезло с фильмом, ведь тогда это было дорого. Я тоже бывал на этом фестивале, но только год не соображу какой тогда был. Проходил фестиваль под патронажем ЦК КПСС и ЦК ВЛКСМ, все было так четко организовано и механизм фестиваля работал как часовой механизм. Я потратил уйму денег, запомнился только фрагмент из фильма Феллини про толстуху и мужика, который нырнул в холодную воду. Спустя много лет я отыскал тот фильм и был поражен - оказывается на фестивале он шел в кастрированном виде. Была вырезана сцена, где толстуха тычет своими огромными буферами пацану в лицо, а тот мужик, который нырнул, сказал: "У меня яички стали такими маленькими-маленькими" - это было очень смешно.
            04.01.2017 21:44
            1 | 1

            • Ms. 
              Повторю свой коммент." У Вас какой-то явный недо... перекос в сексуальную сферу."
              04.01.2017 21:51
              2 | 0

              • Krestvozdvidgenskii 
                Про сексуальную сферу я ответил выше по ветке. Там сказано, что секс мне навязали ходом дискуссии.
                04.01.2017 21:58
                0 | 2

                • Ms. 
                  Вот наглые люди. Взяли и навязали. Не разговаривайте больше с ними.
                  04.01.2017 22:02
                  2 | 0

                  • Krestvozdvidgenskii 
                    Ниже у меня есть комменты без слова секс - я там говорю о корзинцах и руденевцах, про заксобрание и про горадминистрацию. Так что не надо!..
                    04.01.2017 22:04
                    0 | 1

                    • Ms. 
                      Как корзинцы имели руденевцев без лубрикантов или наоборот?)
                      04.01.2017 22:27
                      0 | 1

                      • Krestvozdvidgenskii 
                        Теперь и вы сексом заразились
                        04.01.2017 22:33
                        0 | 0

          • aldan 
            И что здесь плохого, бывало и шампанское из дамских туфелек пили, Но это дело вкуса и отношения к дамам. Просто МС ты или страшная по жизни, или синий чулок (что в принципе одно и тоже) поэтому тебя и счастье обошло. Будь скромнее, а уж если жизня плохая, и нету счастья- бери пример с Аннушки Корениной.
            04.01.2017 22:44
            0 | 0

    • Whois 
      Вот прокат и сделает судьбу этого фильма, а не аналитиги курящие в подъезде и рассуждающие о высоком и духовном.
      04.01.2017 21:56
      1 | 0

  • ilich 
    Спустя семь лет после начала съемок фильма, на его просмотре, Козловский понял в какое дерьмо он вляпался ( см. фото).
А ведь мог стать 30-м панфиловцем...
    Прикрепленные изображения:
    04.01.2017 19:27
    0 | 4

  • Krestvozdvidgenskii 
    Все интересней и интригующе... мдя... руководители страны смотрели... может теперь опасно подписываться против показа фильма в кинотеатрах?
Мне вообще-то пох, я отечественные фильмы не смотрю, они у меня в голове мозоль натерли. 20 лет одно и тоже: спецназ-бандиты, потом наоборот, бандиты-спецназ, и бабы все проститутки и миллионерши, или медсестры, которые в конце концов вступают в половую связь с полицейским или с бандитом. Плюс-минус несколько процентов криминала, денег, патриотизма, секса и переписки в социальных сетях. Одним фильмом больше одним меньше уже ничего не решает. Не буду подписываться против фильма, но не по идейным соображениям, а потому что лень на такую хрень тратить время. Автору новости надо не в СМИ обращаться, а собирать подписи в бюджетных организациях и в советах ветеранов, они всегда дружно голосуют.
    Прикрепленные изображения:
    04.01.2017 19:43
    0 | 7

    • ilich 
      Плюсую!
      04.01.2017 19:49
      0 | 0

  • Ms. 
    Не смотрел, не осуждаю..)
    04.01.2017 20:23
    2 | 2

    • aldan 
      Не понял,ты баба аль мужик.
      04.01.2017 22:46
      0 | 0

  • Krestvozdvidgenskii 
    Я немного разовью тему сбора подписей в бюджетных организациях. 
   Сейчас автор пытается выжать хоть пару голосов в свою поддержку из интернет-читателей, и ему это не удается, потому что читатели на ТИА  заскорузлые, их разговорами про патриотизм не накормишь. Автору надо что-то придумывать, чтоб тема совсем не скатилась к нулю. Например, попробовать собирать подписи параллельно в городской администрации, Заксобрании, в гордуме и в областном правительстве. И надо сделать процесс сбора подписей максимально гласным - каждый день сообщать итоги в виде таблички, чтоб мы видели, какая администрация самая патриотическая. Продолжительность эксперимента - неделя. Мне кажется, корзинцы бы продули, там публика собирается с душком, их интересуют только деньги. А самыми патриотическими будут руденевцы. Здесь ноу комментс.
    04.01.2017 20:35
    1 | 0

  • genesis 
    Не смотрел этот РосПил 1.25млрд р., но крайне осуждаю. Петицию подписал, в кинопоиске 1 поставил.
ПыСы, 28 панфиловцев, смотрел и хвалю.
    04.01.2017 20:36
    2 | 2

    • TVERSKOY_SK 
      28 Панфиловцев фильм, который стоит посмотреть всем и не раз..
      04.01.2017 21:00
      2 | 1

      • Alx 
        Да перестаньте, фильм весьма посредственный на фоне советских фильмов про войну.
        04.01.2017 22:00
        2 | 3

        • Добрая Мышь 
          а вот не скажите!!  вчера смотрела - в хорошем восторге, единственно что зацепило, на фоне просмотра пассажиров, землятресения и прочих суперфильмов. Никакой политики, никакой дискриминации, никакой агитации. Все просто и понятно - "мы сегодня защищаем все Россию!  - Но я казах! - Если мы завтра будем защищать Казахстан - все станем казахами!"
          04.01.2017 22:26
          0 | 1

          • Krestvozdvidgenskii 
            Кстати, вот тут про казахов и бывшую сотрудницу администрации города, чья фамилия обычно всплывает в темах ларьков, но сейчас она предстала в роли героини кинематографа: https://www.youtube.com/watch?v=-W42JNirk8M&t=3s
            04.01.2017 22:36
            0 | 0

          • Alx 
            Потому что сравниваете с пассажирами, землятресениями и прочими суперфильмами. А сравните, например, с "Аты баты, шли солдаты". Да там сценарий, постановка и игра актеров просто на голову выше.
            05.01.2017 00:13
            0 | 0

    • aldan 
      Вот видишь, скоты тебе поставили минусы за фильм о панфиловцах Панфиловцы для этих тварей не патриотично.
      04.01.2017 22:50
      0 | 0

  • WennDieSoldaten 
    ПеарЪ...
    04.01.2017 21:04
    0 | 2

  • Xычник_Ёж 
    На мой взгляд- как художник видел так и нарисовал! Задолбали уже лезть всякие знатоки от сохи!
    04.01.2017 21:17
    1 | 0

  • Whois 
    Достали эти всякие подписанты. ДБ.
Експерты с полторашкой пива в руках.
    04.01.2017 21:52
    1 | 1

  • Krestvozdvidgenskii 
    У меня два кина валяются в компьютере уже почти три месяца "Вий" и "Тарас Бульба", я их начал смотреть, посмотрел минут 20 и решил потом досмотреть, и все никак. Такое впечатление, что их снимали для зрителей 70-80-х годов - появись они в то время, произвели бы фурор, а сейчас меня не захватывает ни сюжет ни трюки. Это почти как мучение просмотром черно-белого кино - после цветного смотреть не интересно. А еще недавно пересмотрел заново "Авиатор" и "Трюкач" от которых когда-то сильно балдел. Сейчас - ноль, ничего внутри не откликнулось, весь огород прекрасного, светлого и чего там еще? мудрого что ли, погиб. Что касается списка фильмов, опубликованных на ТИА несколько месяцев назад, то большинство фильмов я смотрел, некоторые по несколько раз, а те фильмы из списка, которые я не видел раньше, теперь мне не интересны - пытался смотреть, но нет, время ушло, теперь кажется все фигня. Пытался я посмотреть любимый фильм Крота в ч/б "Куба - любовь моя" и три раза заснул под него, это такая допотопная хрень, что даже слов нет.
Список ТИА я сюда дам, смотрите, добрые люди:
№ п/п	Тема	Рекомендуемые фильмы
        1.  	Рождение кино	- Фильмы братьев Люмьер «Путешествие на Луну» (1902, реж. Ж. Мельес);
	 	- «Большое ограбление поезда» (1903, реж. Э. Портер);
		- «Рождение нации» (1915, реж. Д.У. Гриффит);
		- «Нетерпимость» (1916, реж. Д.У. Гриффит)
		 
        2.  	Российское дореволюционное кино	- «Понизовая вольница» (1908, реж. В. Ромашков);
	 	- «Ночь перед Рождеством» (1913, реж. В. Старевич);
		- «Жизнь за жизнь» (1916, реж. Е. Бауэр);
		- «Пиковая дама» (1916, реж. Я. Протазанов);
		- «Отец Сергий» (1918, реж. Я. Протазанов)
		 
        3.  	Кинематограф США в 1920-е годы	- «Алчность» (1924, реж. Э. фон Шторгейм);
	 	- «Золотая лихорадка» (1925, реж. Ч. Чаплин);
		- «Сиротки бури» (1921, реж. Д.У. Гриффит);
		- «Толпа» (1928, реж. К. Видор)
		 
        4.  	Кинематограф Франции и Германии 1920-х гг.	- «Колес» (1923, реж. А. Ганс);
	 	- «Антракт» (1924, реж. Р. Клер);
		- «Механический балет» (1924, реж. Ф. Леже);
		- «Андалузский пес» (1928, реж. Л. Бунюэль);
		- «Падение дома Ашеров» (1928, реж. Ж. Эпштейн);
		- «Страсти Жанны д’Арк» (1928, реж. К.Т. Дрейер);
		- «Кабинет доктора Калигари» (1919, реж. Р. Вине);
		-«Носферату» (1922, реж. Ф.В. Мурнау);
		- «Усталая смерть» (1921, реж. Ф. Ланг);
		- «Нибелунги» (1924, реж. Ф. Ланг);
		- «Метрополис» (1926, реж. Ф. Ланг);
		- «Последний человек» (1924, реж. Ф.В. Мурнау)
		 
        5.  	Советское кино 1920-х годов. Типажно-монтажное направление. Творческие поиски Л.В. Кулешова и С.М. Эйзенштейна	- «Необычные приключения мистера Веста в стране большевиков» (1924, реж. Л. Кулешов);
	 	- «По закону» (1926, реж. Л. Кулешов);
		- «Стачка» (1924, реж. С. Эйзенштейн);
		- «Броненосец Потемкин» (1925, реж. С. Эйзенштейн);
		- «Октябрь» (1927, реж. С. Эйзенштейн);
		- «Старое и новое» (1929, реж. С. Эйзенштейн)
		 
        6.  	Советское кино 1920-х годов. Типажно-монтажное направление. Творчество В.И. Пудовкина, А.П. Довженко, Г.М. Козинцева и Л.З. Трауберга	- «Мать» (1926, реж. В. Пудовкин);
	 	-«Конец Санкт-Петербурга» (1927, реж. В. пудовкин);
		- «Потомок Чингис-Хана» (1928, реж. В. Пудовкин);
		- «Звенигора» (1928, реж. А. Довженко);
		- «Арсенал» (1929, реж. А. Довженко);
		- «Земля» (1930, реж. А. Довженко);
		- «Шинель» (1926, реж. Г. Козинцев и Л. трауберг);
		- «СВД» (1927, реж. Г. Козинцев и Л. трауберг)
		 
        7.  	Советское кино 1920-х годов. Психологически-бытовое направление	- «Аэлита» (1924, реж. Я. Протазанов);
	 	- «Праздник святого Йоргена» (1930, реж. Я Протазанов);
		- «Третья Мещанская» (1927, реж. А. Роом);
		- «Дом на Трубной» (1928, реж. Б. Барнет);
		- «Катька – Бумажный ранет» (1926, реж. Ф. Эрмлер);
		- «Обломок империи» (1929, реж. Ф. Эрмлер);
		- «Кружева» (1928, реж. С. Юткевич)
		 
        8.  	Кино США в 30-е годы	- «Огни большого города» (1931, реж. Ч. Чаплин);
	 	- «Новые времена» (1936, реж. Ч. Чаплин);
		- «Лисички» (1941, реж. У. Уайлер);
		- «Дилижанс» (1939, реж. Д. Форд);
		- «Гроздья гнева» (1940, реж. Д. Форд);
		- «Табачная дорога» (1941, реж. Д. Форд)
		 
        9.  	Кино Франции и Англии в 1930-е годы	- «Под крышами Парижа» (1929, реж. Р. Клер);
	 	- «По поводу Ниццы» (1930, реж. Ж. Виго);
		- «Ноль за поведение» (1933, реж. Ж. Виго);
		- «Атланта» (1934, реж. Ж. Виго);
		- «Великая иллюзия» (1937, реж. Ж. Ренуар);
		- «Набережная туманов» (1938, реж. М. Карне);
		- «День начинается» (1939, реж. М. Карне);
		- «Частная жизнь Генриха VIII» (1933, реж. А. Корда)
		 
        10.  	Советское кино 1930-х годов	- «Да здравствует Мексика» (1932, реж. С. Эйзенштейн);
	 	- «Бежин луг» (1932, реж. С. Эйзенштейн);
		- «Александр Невский» (1938, реж. С. Эйзенштейн);
		- «Юность Максима» (1934, реж. Г. Козинцев и Л. Трауберг);
		- «Окраина» (1933, реж. Б. Барнет);
		- «Чапаев» (1934, реж. С. Васильев и Г. Васильев);
		- «Строгий юноша» (1936, реж. А. Роом);
		- «Мы из Кронштадта» (1936, реж. Дзиган)
		 
        11.  	Зарубежный кинематограф первой половины 1940-х годов	- «Великий диктатор» (1940, реж. Ч. Чаплин);
	 	- «Гражданин Кейн» (1941, реж. О. Уэллс);
		- «Касабланка» (1942, реж. М. Кёртиц);
		- «Лучшие годы нашей жизни» (1946, реж. У. Уайлер);
		- «Короткая встреча» (1945, реж. Д. Лин);
		- «Дети райка» (1945, реж. М. Карне)
		 
        12.  	Советское кино военного времени	- «Мечта» (1941, реж. М. Ромм);
	 	- «Машенька» (1942, реж Ю. Райзман);
		- «Парень из нашего города» (1942, реж. А. Стоплер и Б. Иванов);
		- «Радуга» (1943, реж. М. Донской);
		- «Человек № 217» (1944, реж. А. Роом);
		- «Нашествие» (1944, реж. А. Роом);
		- «Иван Грозный» (1945, реж. С. Эйзенштейн);
		- « Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974, реж. Н.Михалков)
		 
        13.  	Итальянский неореализм. Творчество Л. Висконти	- «Рим – открытый город» (1945, реж. Р. Росселини);
	 	- «Похитители велосипедов» (1948, реж. В. Де Сика);
		- «Рим в 11 часов» (1952, реж. Д. Де Сантис);
		- «Земля дрожит» (1948, реж. Л. Висконти);
		- «Рокко и его братья» (1960, реж. Л. Висконти);
		- «Гибель богов» (1969, реж. Л. Висконти);
		- «Смерть в Венеции» (1971, реж. Л. Висконти)
		 
        14.  	Творчество Ф. Феллини и М. Антониони	- «Дорога» (1954, реж. Ф. Феллини);
	 	- «Ночи Кабирии» (1957, реж. Ф. Феллини);
		- «Сладкая жизнь» (1959, реж. Ф. Феллини);
		- «Восемь с половиной» (1963, реж. Ф. Феллини);
		- «Джульетта и духи» (1965, реж. Ф. Феллини);
		- «Амаркорд» (1973, реж. Ф. Феллини);
		- «Ночь» (1964, реж. М. Антониони);
		- «Затмение» (1962, реж. М. Антониони);
		- «Красная пустыня» (1964, реж. М. Антониони);
		- «Фотоувеличение» (1966, реж. М. Антониони);
		- «Забриски поинт» (1969, реж. М. Антониони);
		- «Профессия: репортер» (1975, реж. М. Антониони);
		 
        15.  	Творчество П.П. Пазолини и Б. Бертолуччи. Политический фильм и кино контестации	- «Аккатоне» (1961, реж. П.П. Пазолини);
	 	- «Мама Рома» (1962, реж. П.П. Пазолини);
		- «Евангеле от Матфея» (1964, реж. П.П. Пазолини);
		- «Царь Эдип» (1967, реж. П.П. Пазолини);
		- «Теорема» (1968, реж. П.П. Пазолини);
		- «Медея» (1969, реж. П.П. Пазолини);
		- «Конформист» (1970, реж. Б. Бертолуччи);
		- «Последнее танго в Париже» (1972, реж. Б. Бертолуччи);
		- «Терраса» (1979, реж. Э. Скола);
		- «Бал» (1983, Э. Скола);
		- «Прощай самец!» (1978, реж. М. Феррери)
		 
        16.  	Советское кино от «малокартинья» до начала «оттепели» (середина 1940-х – конец 1950-х годов)	- «Молодая гвардия» (1948, реж. С. Герасимов);
	 	- «Повесть о настоящем человеке» (1949, реж. А. Столпер);
		- «Звезда» (1949, реж. А. Иванов);
		- «Клятва» (1946, реж. М. Чиаурели);
		- «Кубанские казаки» (1949, реж. И. Пырьев);
		- «Дело Румянцева» (1956, реж. И. Хейфиц);
		- «Весна на Заречной улице» (1956, реж. М. Хуциев и Ф. Миронер);
		- «Сорок первый» (1956, реж. Г. Чухрай);
		- «Коммунист» (1957, реж. Ю. Райзман);
		- «Летят журавли» (1957, реж. М. Калатозов);
		- «Дом, в котором я живу» (1957, реж. Л. Кулиджанов);
		- «Судьба человека» (1959, реж. С. Бондарчук)
		 
        17.  	Советское кино 1960-х годов	- «Мир входящему» (1961, реж. А. Алов и В. Наумов);
	 	- «Девять дней одного года» (1961, реж. М. Ромм);
		- «Иваново детство» (1962, реж. А. Тарковский);
		- «Андрей Рублев» (1966, реж. А. Тарковский);
		- «Живые и мертвые» (1963, реж. А. Столпер);
		- «Гамлет» (1964, реж. Г. Козинцев);
		- «Мне двадцать лет» (1965, реж. М. Хуциев);
		- «Июльский дождь» (1966, реж. М. Хуциев);
		- «История Аси Клячиной» (1966, реж. А. Кончаловский);
		- «Короткие встречи» (1967, реж. К. Муратова);
		- «В огне брода нет» (1967, реж. Г. Панфилов);
		- «Журналист» (1967, реж. С. Герасимов);
		- «У озера» (1969, реж. С. Герасимов);
		- «Комиссар» (1967, реж. А. Аскольдов);
		- «Тени забытых предков» (1964, реж. С. Параджанов);
		- «Цвет граната» (1969, реж. С. Параджанов);
		- «Мольба» (1967, реж. Т. Абуладзе)
		 
        18.  	Советское кино 1970-х – первой половины 1980-х годов (первая часть)	- «Солярис» (1972, реж. А. Тарковский);
	 	- «Зеркало» (1974, реж. А Тарановский);
		- «Сталкер» (1979, реж. А. Тарановский);
		- «Калина красная» (1973, В. Шукшин);
		- «Тема» (1979, реж. Г. Панфилов)
		 
        19.  	Советское кино 1970-х – первой половины 1980-х годов (продолжение)	- «Проверка на дорогах» (1971, реж. А. Герман);
	 	- «Мой друг Иван Лапшин» (1984, реж. А. Герман);
		- «Восхождение» (1976, реж. Л. Шепитько);
		- «Неоконченная пьеса для механического пианино» (1976, реж. Н. Михалков);
		- «Древо желания» (1976, реж. Т. Абуладзе);
		- «Жил певчий дрозд» (1970, реж. О. Иоселиани);
		- «Прощание» (1981, реж. Э Климов);
		- «Полеты во сне и наяву» (1982, реж. Р. Балаян);
		- «Парад планет» (1984, реж. В. Абдрашитов)
		 
        20.  	Советское кино эпохи перестройки	- «Ностальгия» (1983, реж. А. Тарковский);
	 	- «Жертвоприношение» (1986, реж. А. Тарковский);
		- «Покаяние» (1984, реж. Т. Абуладзе);
		- «Скорбное бесчувствие» (1986, реж. А. Сокуров);
		- «Господин оформитель» (1988, реж. О. Тепцов);
		- «Оно» (1989, реж. С. Овчаров);
		- «Город Зеро» (1989, реж. К. Шахназаров);
		- «Мать» (1990, Г. Панфилов)
		 
        21.  	Отечественное кино 1990-х годов	- «Барабаниада» (1993, реж. С. Овчаров);
		- «Брат» (1997, реж. А. Балабанов);
		- «Хрусталев, машину!» (1998, реж А. Герман);
		- «Окраина» (1998, реж. П. Луцик);
		- «Молох» (1999, реж. А. Сокуров)
		 
        22.  	Французское кино 1950-х Новая волна	- «Орфей» (1949, реж. Ж. Кокто);
	 	- «Дневник сельского священника» (1950, реж. Р. Брессон);
		- «Приговоренный к смерти бежал» (1956, реж. Р. Брессон);
		- «Красавчик Серж» (1958, реж. К. Шаброль);
		- «Кузены» (1959, реж. К. К. Шаброль);
		- «Лифт на эшафот» (1957, реж. Л. Маль);
		- «Затухающий огонек» (1963, реж. Л. Маль)
		 
        23.  	Творчество Ж.-Л. Годана и ф. Трюффо	- «Четыреста ударов» (1959, реж. Ф. Трюффо);
	 	- «Жюль и Джим» (1961, реж. Ф. Трюффо);
		- «Американская ночь» (1975, Ф. Трюффо);
		- «Ускользающая любовь» (1979, реж. Ф. Трюффо);
		- «На последнем дыхании» (1960, реж. Ж.-Л. Годар);
		- «Безумный Пьеро» (1965, реж. Ж.-Л. Годар);
		- «Уик-энд» (1967, реж. Ж.-Л. Годар);
		- «Страсть» (1982, реж. Ж.-Л. Годар);
		- «Имя Кармен» (1983, реж. Ж.-Л. Годар)
		 
        24.  	Творчество А. Рене. Кинематограф Франции 1970 – 1980-х годов	- «Хиросима, любовь моя» (1959, реж. А. Рене);
	 	- «В прошлом году в Мариенбаде» (1961, реж. А. Рене);
		- «Мой американский дядюшка» (1980, реж. А. Рене);
		- «Вальсирующие» (1974, реж. Б. Блие);
		- «Холодные закуски» (1979, реж. Б. Блие);
		- «Вечернее платье» (1986, реж. Блие);
		- «Имя розы» (1986, реж. Ж.-Ж. Анно);
		- «Любовники с Нового моста» (1991, реж. Л. Каракс)
		 
        25.  	Американский кинематограф 1950-х годов	- «Сансет бульвар» (1950, реж. Б. Уайльдер);
	 	- «Трамвай «Желание» (1951, реж. Э. Казан);
		- «В порту» (1954, реж. Э. Казан);
		- «Двенадцать разгневанных мужчин» (1957, реж. С. Люмет);
		- «Веревка» (1948, реж. А. Хичкок);
		- «Головокружение» (1958, реж. А. Хичкок);
		- «На север через северо-запад» (1959, реж. А. Хичкок);
		- «Психо» (1960, реж. А Хичкок)
		 
        26.  	Новый голливуд 1960 – 1970-х. Американское кино конца 1970-х – первой половины 1990-х годов	- «Вестсайдская история» (1961, реж. Д. Роббинс и Р. Уайз);
		- «Погоня» (1966, реж. А. Пенн);
		- «Бонни и Клайд» (1967, реж. А. Пенн);
		- «Доктор Стрейнджлав» (1963, реж. С. Кубрик);
		- «2001: Космическая Одисея» (1968, С. Кубрик);
		- «Беспечный ездок» (1969, реж. Д. Хоппер);
		- «Полуночный ковбой» (1969, реж. Д. Шлезингер);
		- «Последний киносеанас» (1971, реж. П. богданович);
		- «Крестный отец» (1972, реж. Ф.Ф. Коппола);
		- «Апокалипсис сегодня» (1979, реж. Ф.Ф. Коппола);
		- «Таксист» (1976, реж. М. Скорсезе);
		- «Волосы» (1979, реж. М. Форман);
		- «Весь этот джаз» (1979, Б. Фосси);
		- «Однажды в Америке» (1984, реж. С. Леоне);
		- «Челюсти» (1975, реж. С. Спилберг);
		- «Звездные войны» (1977, реж. Д. Лукас);
		- «Общество мертвых поэтов» (1989, реж. П.Уир);
		- «Криминальное чтиво» (1994, реж. К. Тарантино);
		- «Запах женщины» (1992, реж. М.Брест)
		 
        27.  	Кинематограф Северной Европы	- «День гнева» (1943, реж. К.Т. Дрейер);
	 	- «Слово» (1955, реж. К.Т. Дрейер);
		- «Седьмая печать» (1957, реж. И. Бергман);
		- «Молчание» (1963, реж. И. Бергман);
		- «Персона» (1966, реж. И. Бергман);
		- «Фанни и Александр» (1982, реж. И. Бергман);
		- «Рассекая волны» (1996, реж. Л. фон Триер);
		- «Торжество» (1998, реж. Т. Винтерберг)
		 
        28.  	Кинематограф Германии второй половины XX века	- «Американский солдат» (1970, реж. Р.В. Фассбиндер);
		- «Замужество Марии Браун» (1979, реж. Р. В. Фассбиндер);
		- «Тоска Вероники Фосс» (1982, реж. Р. В. Фассбиндер);
		- «Каждый за себя, а Бог против всех» (1974, реж. В Херцог);
		- «Войцек» (1979, реж. В. Херцог);
		- «Алиса в городах» (1974, реж. В. Вендерс);
		- «С течением времени» (1976, реж. В. Вендерс);
		- «Небо над Берлином» (1987, реж. В. Вендерс)
		 
        29.  	Кинематограф Великобритании во второй половине  XX века.	- «Третий человек» (1949, реж. К. Рид);
	Испанское кино второй половины XX века	- «Мост через реку Квай» (1957, реж. Д.Лин);
		- «Лоуренс Аравийский» (1962, реж. Лин);
		- «Вкус меда» (1961, реж. Т.Ричардсон);
		- «Слуга» (1963, реж. Д. Лоузи);
		- «Виридиана» (1961, реж. Л. Бунюэль);
		- «Ангел-истребитель» (1962, реж. Л. Бунюэль);
		- «Дневная красавица» (1967, реж. Л. Бунюэль);
		- «Скромное обаяние буржуазии» (1972, реж. Л. Бунюэль);
		- «Этот смутный объект желания» (1977, реж. Л. Бунюэль);
		- «Выкорми ворона» (1975, реж. К. Саура);
		- «Кровавая свадьба» (1981, реж. К. Саура);
		- «Кармен» (1983, реж. К. Саура);
		- «Дух улья» (1973, реж. В. Эрисе);
		- «Живая плоть» (1997, реж. П. Альмодовар);
		- «Все о моей матери» (1999, реж. П. Альмодовар)
		 
        30.  	Кино Восточной Европы (тема для самостоятельного изучения)	- «Пепел и алмаз» (1958, реж. А. Вайда);
		- «Человек из мрамора» (1976, реж. А. Вайда);
		- «Мать Иоана от ангелов» (1960, реж. Е. Кавалерович);
		- «Звезды и солдаты» (1967, реж. М. Янчо);
		- «Венгерская рапсодия» (1979, реж. М. Янчо);
		- «Три цвета» (1993-1994, реж. К. Кесьлевский)
		 
        31.  	Кино Японии (тема для самостоятельного изучения)	- «Расемон» (1950, реж. А. Куросава);
		- «Под стук трамвайных колес» (1970, реж. А. Куросава);
		- «Сны» (1990, реж. А. Куросава);
		- «Сказки туманной луны после дождя» (1953, реж. К. Мидзогути);
		- «Токийская повесть» (1953, реж. Ю. Одзу);
		- «Голый остров» (1960,  реж. Н. Осима)
		 
        32.  	Популярные фильмы конца XX века и начала XXI века	- «Последняя любовь на земле» (2010, реж. Д. Маккензи);
		- «Чёрное зеркало» (2011, реж. К. Тиббеттс);
		- «Силиконовая долина» (2014, реж. М. Джадж);
		- «Урга: Территория любви» (1991, реж. Н. Михалков);
		- «Чужой» (1979, реж. Р. Скотт);
		- «Жизнь прекрасна» (1997, реж. Р. Бениньи);
		- «Пролетая над гнездом кукушки» (1975, реж. М. Форман);
		- «Завтрак у Тиффани» (1961, реж. Б. Эдвардс);
		- «Андрей Рублёв» (1966, реж. А. Тарковский);
		- «Начальник Чукотки» (1966, реж. В. Мельников);
		- «Сказка сказок» (1979, реж. Ю. Норштейн);
		- «Паспорт» (1990, реж. Г. Данелия);
		- «Сто дней после детства» (1975, реж. С. Соловьев);
		- «Война» (2002, реж. А. Балабанов);
		- «Игла» (1988, реж. Р. Нугманов).
		 
    04.01.2017 22:25
    0 | 0

    • Ms. 
      Узбагойтесь
      04.01.2017 22:28
      0 | 2

      • Krestvozdvidgenskii 
        Я все равно уже заступил в ночную смену, возможно кто-то другой вам меня заменит. Спокийной ничи, шановни телеглядачі
        04.01.2017 22:42
        0 | 1

      • aldan 
        Слушай трасвенсит успокойся. От перемены пола мозгов не прибавится.
        04.01.2017 22:56
        0 | 0

        • Krestvozdvidgenskii 
          Слушай, парень, мы тут говорим о кинематографе, а ты мешаешься. Найди себе тему уязвленной совести и пиши там комменты, видишь же здесь ты пишешь невпопад, не в струю, мешаешь тем, кто разбирается.
Ms.решил на минутку вернуться - я ведь забыл назвать тот фильм Федерико Феллини - «Амаркорд» 1973 посмотрите хотя б на ютубе: https://youtu.be/H8HpJh9svgA
Потом, если будет желание, продолжим обсуждение темы секаса, но уже под углом зрения Феллини.
          04.01.2017 23:08
          0 | 0

          • Ms. 
            Видите, смена как быстро заступила. Хорошей ночи)
            04.01.2017 23:45
            0 | 0

  • USSR 
    Помню "Левиафан" пытались запретить и даже снимали с прокатов. А фильм то классный оказался. Может когда и это чудо посмотрю, вот только исторические не люблю. 
Вывод: 
1. Пиар ход получился классный. Мало показалось аффторам путена привлечь, заарканили ещё и этого недоумка. 
2. У каждого свой вкус. Кто то любит арбуз а кто-то свиной... Ну, вы поняли
    04.01.2017 23:01
    0 | 1

    • Krestvozdvidgenskii 
      Действительно, кино - это очень субъективный жанр искусства. Здесь субъективно все - цвет, оттенок, который используется чаще всего - от синего на космических боевиках до красно-коричневого в кино про индейцев, и ободранное индийское кино. Кстати, знаете, что уже в 80-х годах в Индии снималось больше фильмов чем в Голливуде и на других американских студиях - 700 фильмов в год, а в Америке меньше 500. Субъективен выбор актеров, музыка, экшен, дублеры, да, в общем, все. 
"Левиафан" я хочу сегодня посмотреть, может потом чиркну пару строчек
      04.01.2017 23:18
      0 | 0

  • fpaint 
    Хм, а я ничего не путаю - у фильма "Викинг" вроде бы есть две версии, 18+ и обычная. То, что в петиции написано, к какой из них относится?
    04.01.2017 23:30
    0 | 0

    • Krestvozdvidgenskii 
      Викинг уже проехали, забудьте о нем, никому он не интересен. Может быть удастся выжать пару слезинок из советов ветеранов? С собой только приносите хотя б тысяч пять, - старушки обрадуются, чайку попьют и подпишут вашу петицию. А на ТИА этот фильм - хромая курица или что там? хромая утка. Если еще кто-нибудь что-нибудь скажет про Викинга, это будет как с "Прощаться не будем" - режиссер начал его рекламировать хорошо, но потом надоел хуже горькой редьки - его гонят в дверь, а он в окно лезет. Вы хоть не надоедайте, а то закончится обсуждение темы членовредительством.
      04.01.2017 23:43
      0 | 1
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