В Твери задержали наркодилеров с 300 г. героина для закладок



В Твери сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального МВД пресекли деятельность группы лиц, подозреваемой в сбыте наркотиков.

Сотрудники полиции при отработке оперативной информации задержали трёх уроженцев Средней Азии в возрасте 21 и 22 лет. При личном досмотре, в присутствии понятых, у каждого из задержанных изъяли полимерные свертки с порошкообразным веществом светлого цвета - в общей сложности 146 штук. Экспертиза показала, что это героин, общим весом более 300 грамм.

По версии следствия, наркодилеры приехали в Тверь, чтобы сделать тайники-закладки. Далее клиенты перечисляли им деньги на лицевые счета, после чего преступники через сеть Интернет сообщали адреса тайников.

При обыске в арендованных квартирах полицейские обнаружили и изъяли электронные технические средства, использовавшиеся в незаконной деятельности, а также весы, целлофановую упаковку и другие приспособления для изготовления и расфасовки наркотиков.

В настоящее время трое граждан задержаны. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на сбыт наркотических средств, совершенное в крупном размере).

Кроме того, в отношении двух фигурантов за незаконное хранение наркотических средств возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 228.