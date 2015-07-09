tvernews.ru
04 января Среда :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

В Тверской области из-за сильных морозов спасатели развернули пункты питания и обогрева на федеральных трассах

В Тверской области из-за сильных морозов спасатели развернули пункты питания и обогрева на федеральных трассах - ТИА
04 Января 2017 15:59
Автор: TIA

Фоторепортаж

С наступлением сильных морозов спасатели МЧС открыли пункты обогрева на федеральных трассах М-10 «Россия» и М-9 «Балтия», чтобы оказать помощь водителям, а также для предупреждения нештатной ситуации.

Совместно с администрациями муниципальных образований, сотрудниками ГИБДД и скорой помощи на федеральных и региональных автомобильных дорогах развернули и оборудовали  3 мобильных пункта обогрева: на 224 км ФАД М-9 (Ржевский район), на 227 км ФАД М-10 (Торжокский район), на 287 км ФАД М-10 (Вышневолоцкий район), а также действуют 67 стационарных пунктов питания и обогрева.

Пункты обогрева работают в круглосуточном режиме, в каждом из них есть горячая еда и напитки. Пострадавшие смогут получить медицинскую доврачебную помощь. Более того, если кому-то необходимо временно остановиться, в пунктах есть возможность для временного размещения.

В круглосуточном режиме обстановку на трассах контролируют 6 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России по Тверской области.

В связи с ухудшением погодных условий увеличивается вероятность возникновения ДТП. Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам по возможности отказаться от поездок.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: гу мчс по тверской области пункты обогрева в тверской области пункты обогрева на трассе м-9 пункты обогрева для водителей пункты обогрева на м-10
Смотрите также:
Комментарии (1)

  • Ms. 
    О! Бутыльблодики с докторской калбаской... как в детстве.
    04.01.2017 17:10
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Итоги 2016 по версии ТИА

2016-12-30 15:36
123

Во сколько обойдётся классический новогодний стол для тверичан? ТИА закупило, приготовило и подсчитало

2016-12-29 16:50
103

Как пережить январские праздники и не умереть от обжорства? Простые советы нутрициолога и развенчание мифов о вредной еде

2016-12-31 15:38
71

Встреча Нового года с пьяными соседями

2017-01-01 17:16
51

В Твери столкнулись три автомобиля, есть пострадавший

2017-01-02 18:42
44

Храм - это небо на земле.

2016-12-30 10:48
40

Главврач Тверской областной детской больницы Иван Бармин покинул свой пост

2016-12-29 16:45
39

В новогоднюю ночь в Твери произошла авария, в которой пострадали четыре человека

2017-01-01 10:13
37

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2017. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100