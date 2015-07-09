В Тверской области из-за сильных морозов спасатели развернули пункты питания и обогрева на федеральных трассах

С наступлением сильных морозов спасатели МЧС открыли пункты обогрева на федеральных трассах М-10 «Россия» и М-9 «Балтия», чтобы оказать помощь водителям, а также для предупреждения нештатной ситуации.
Совместно с администрациями муниципальных образований, сотрудниками ГИБДД и скорой помощи на федеральных и региональных автомобильных дорогах развернули и оборудовали 3 мобильных пункта обогрева: на 224 км ФАД М-9 (Ржевский район), на 227 км ФАД М-10 (Торжокский район), на 287 км ФАД М-10 (Вышневолоцкий район), а также действуют 67 стационарных пунктов питания и обогрева.
Пункты обогрева работают в круглосуточном режиме, в каждом из них есть горячая еда и напитки. Пострадавшие смогут получить медицинскую доврачебную помощь. Более того, если кому-то необходимо временно остановиться, в пунктах есть возможность для временного размещения.
В круглосуточном режиме обстановку на трассах контролируют 6 оперативных групп пожарно-спасательных гарнизонов МЧС России по Тверской области.
В связи с ухудшением погодных условий увеличивается вероятность возникновения ДТП. Главное управление МЧС России по Тверской области рекомендует гражданам по возможности отказаться от поездок.
Комментарии (1)
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Ms.
04.01.2017 17:10
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