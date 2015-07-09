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Когда очень хочется выпить, а денег на алкоголь нету

04 Января 2017 15:46
Автор: TIA

3 января вечером в дежурную часть удомельской полиции поступило сообщение о грабеже от администратора одного из сетевых магазинов. Женщина рассказала, что мужчина вошел в  торговый зал и со стеллажа похитил бутылку алкоголя. На неоднократные требования  остановиться и оплатить товар вор не реагировал.

Очевидцы подробно описали приметы мужчины. По ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы в течение часа задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть.

Мужчина свою вину полностью признал и пояснил, что очень хотел выпить, а денег на спиртное не было. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Со злоумышленника взяли подписку о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.

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Метки: грабёж украл алкоголь кража в магазине кража алкоголя
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Комментарии (2)

  • Zorkiy 
    Креста на шее нет - тот случай, когда солидарен с "челом"! Успел хоть "оприходовать"?
    04.01.2017 16:37
    0 | 1

    • horton 
      За час-то? Успел, наверное...
      04.01.2017 17:13
      0 | 0
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