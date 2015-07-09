Когда очень хочется выпить, а денег на алкоголь нету

3 января вечером в дежурную часть удомельской полиции поступило сообщение о грабеже от администратора одного из сетевых магазинов. Женщина рассказала, что мужчина вошел в торговый зал и со стеллажа похитил бутылку алкоголя. На неоднократные требования остановиться и оплатить товар вор не реагировал.

Очевидцы подробно описали приметы мужчины. По ориентировке сотрудники патрульно-постовой службы в течение часа задержали подозреваемого и доставили в дежурную часть.

Мужчина свою вину полностью признал и пояснил, что очень хотел выпить, а денег на спиртное не было. Теперь в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 статьи 161 УК РФ («Грабеж»). Со злоумышленника взяли подписку о невыезде, сообщает пресс-служба УМВД России по Тверской области.