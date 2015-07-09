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На "Рождественской ярмарке " в Твери пройдут мастер-классы ремесленников

На "Рождественской ярмарке " в Твери пройдут мастер-классы ремесленников - ТИА
03 Января 2017 19:29
Автор: TIA

Фоторепортаж

6 и 7 января в 12:00 в рамках развлекательной программы на "Рождественской ярмарке" пройдут мастер-классы тверских ремесленников.

«Рождественская ярмарка» на пересечении бульвара Радищева и улицы Трёхсвятская, начала свою работу 24 декабря. Торговля здесь ведётся в единообразных украшенных ларьках-домиках, на каждый день работы ярмарки подготовлена развлекательная программа. По вечерам на площадке зажигается яркая иллюминация.

Продукцию на ярмарке объединяет новогодняя и рождественская тематика. Там представлены предметы декора, изготовленные вручную новогодние кашпо, свечи, игрушки, картины т.д. Также можно приобрести имбирные пряники, мармелад, торты, мёд. Есть выбор и уличной еды, на ярмарке продают хот-доги, жареный картофель, пирожные, чай и глинтвейн.

До 8 января «Рождественская ярмарка» будет работать с 11 до 21 ч. Каждый день до 7 января включительно в 13:00 там будет начинаться развлекательная программа. Также 3, 6 и 7 января в 12:00 на ярмарке пройдут мастер-классы от «Тверской ремесленной палаты».

Сообщает Управление информации Администрации города Твери

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Метки: Рождественская ярмарка ярмарка в твери администрация твери
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