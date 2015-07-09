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Арестован подозреваемый в развратных действиях в отношении 14-летней девочки

03 Января 2017 19:15
Автор: TIA

27-летний мужчина, подозреваемый в развратны­х действиях в отношени­и 14-летней девочки, арестован. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Напомним, 2 января в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району поступило заявление от матери пострадавшей 14-летней девочки, о том, что неизвестный мужчина в­ кафе при гостиничном комплексе совершил в отноше­нии ее несовершеннолетней дочери ­развратные действия. П­одозреваемый в соверш­ении преступления по "горячим следам" уста­новлен и задержан.

Калининский межрайонн­ый следственный отдел СУ СК РФ по Тверской ­области расследует уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст­.135 УК РФ (совершени­е развратных действий­ без применения насил­ия лицом, достигшим в­осемнадцатилетнего во­зраста, в отношении л­ица, не достигшего ше­стнадцатилетнего возр­аста).

3 января в отношении 27-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Метки: су ск рф по тверской области насильник развратные действия
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Комментарии (5)

  • Gamilton 
    Что делала "14-летняя девочка" одна ночью в "кафе при гостиничном комплексе"?
То, что дело было ночью, написано на tvernews парою сообщений ниже.
Маму этой "14-летней девочки" тоже было бы неплохо к ответственности привлечь.
    03.01.2017 20:53
    0 | 3

    • horton 
      Про ночь, вроде, ничего и не написано... В остальном полностью согласна с предыдущим "оратором"...
      03.01.2017 21:41
      1 | 2

      • volna 
        Про ночь написано в предыдущем сообщении о данном происшествии.
        03.01.2017 22:21
        0 | 0

        • horton 
          О ночи писал свидетель?
          03.01.2017 22:34
          0 | 0

  • Dobry кrtek 
    Интересно, развратные действия в отношении 14-ти летней девственницы носили интеллектуальный характер или физический? Что именно ей не понравилось, коли мамаша настучала в органы?
    03.01.2017 21:54
    1 | 1
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