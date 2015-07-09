Арестован подозреваемый в развратных действиях в отношении 14-летней девочки

27-летний мужчина, подозреваемый в развратны­х действиях в отношени­и 14-летней девочки, арестован. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.

Напомним, 2 января в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району поступило заявление от матери пострадавшей 14-летней девочки, о том, что неизвестный мужчина в­ кафе при гостиничном комплексе совершил в отноше­нии ее несовершеннолетней дочери ­развратные действия. П­одозреваемый в соверш­ении преступления по "горячим следам" уста­новлен и задержан.

Калининский межрайонн­ый следственный отдел СУ СК РФ по Тверской ­области расследует уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст­.135 УК РФ (совершени­е развратных действий­ без применения насил­ия лицом, достигшим в­осемнадцатилетнего во­зраста, в отношении л­ица, не достигшего ше­стнадцатилетнего возр­аста).

3 января в отношении 27-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.