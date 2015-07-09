Арестован подозреваемый в развратных действиях в отношении 14-летней девочки

27-летний мужчина, подозреваемый в развратных действиях в отношении 14-летней девочки, арестован. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.
Напомним, 2 января в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району поступило заявление от матери пострадавшей 14-летней девочки, о том, что неизвестный мужчина в кафе при гостиничном комплексе совершил в отношении ее несовершеннолетней дочери развратные действия. Подозреваемый в совершении преступления по "горячим следам" установлен и задержан.
Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области расследует уголовное дело в отношении подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.135 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).
3 января в отношении 27-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Комментарии (5)
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Dobry кrtek
03.01.2017 21:54
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