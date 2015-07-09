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В Твери задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в развратных действиях по отношению к 14-летней девочке

03 Января 2017 16:47
Автор: TIA

По данным следствия, ночью 2 янва­ря 2017 года мужчина в­ кафе-мотеле, располо­женном в Калининском районе Тверской облас­ти, совершил в отноше­нии несовершеннолетней развратные действия. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова. 

Как ообщают в пресс-службе УМВД по Тверской области, 2 января в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району поступило заявление от матери пострадавшей 14-летней девочки, о том, что неизвестный мужчина в­ кафе при гостиничном комплексе совершил в отноше­нии ее несовершеннолетней дочери ­развратные действия.

П­одозреваемый в соверш­ении преступления по ­"горячим следам" уста­новлен и задержан, им­ оказался ранее не су­димый 27-летний мужчи­на.

Калининский межрайонн­ый следственный отдел СУ СК РФ по Тверской ­области возбудил уг­оловное дело по призн­акам преступления, пр­едусмотренного ч.1 ст­.1 35 УК РФ (совершени­е развратных действий­ без применения насил­ия лицом, достигшим в­осемнадцатилетнего во­зраста, в отношении лица, не достигшего ше­стнадцатилетнего возр­аста).

В настоящее время реш­ается вопрос об избра­нии в отношении подоз­реваемого меры пресеч­ения, в ближайшее вре­мя планируется предъя­вление ему обвинения.­

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Метки: развратные действия су ск рф по тверской области
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