В Твери задержан 27-летний мужчина, подозреваемый в развратных действиях по отношению к 14-летней девочке

По данным следствия, ночью 2 января 2017 года мужчина в кафе-мотеле, расположенном в Калининском районе Тверской области, совершил в отношении несовершеннолетней развратные действия. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тверской области Валерия Павлова.
Как ообщают в пресс-службе УМВД по Тверской области, 2 января в дежурную часть отдела МВД России по Калининскому району поступило заявление от матери пострадавшей 14-летней девочки, о том, что неизвестный мужчина в кафе при гостиничном комплексе совершил в отношении ее несовершеннолетней дочери развратные действия.
Подозреваемый в совершении преступления по "горячим следам" установлен и задержан, им оказался ранее не судимый 27-летний мужчина.
Калининский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Тверской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.1 35 УК РФ (совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста).
В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения, в ближайшее время планируется предъявление ему обвинения.
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