В Твери в ДТП пострадали двое несовершеннолетних

В Тверской области с 31 декабря 2016 года по 1 января 2017 года произошло 11 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых один человек погиб, 15 получили травмы разной степени тяжести, сообщает пресс-служба УГИБДД по Тверской области.

31 декабря около 11:15 в Торжке в районе дома 73 по улице Старицкая трезвый 57-летний водитель "Пежо 408", выезжая на главную дорогу не предоставил преимущество в движении ВАЗу под управлением трезвого 26-летнего водителя. В аварии пострадала 30-летняя женщина-пассажир автомобиля ВАЗ, которая ехала непристёгнутой. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

Около 19:00 в посёлке Спирово в районе дома 1 по улице Речной пьяный 54-летний водитель ВАЗ-2106 превысил скорость, не справился с управлением и выехал встречку, где столкнулся с "Ситроен Джумфо" под управлением 46-летнего водителя. Пострадала 38-летняя пассажирка "Ситроена".

Около 20:50 в Твери на проспекте 50 лет Октября 52-летний водитель «Рено Симбол» сбил 46-летнюю женщину-пешехода, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому переходу. С травмами её госпитализировали в Больницу скорой медицинской помощи.

1 января около 3:55 на 280 км федеральной автодороги М-10 «Россия» в Вышневолоцком районе 28-летний водитель ВАЗ-2114 уснул за рулем, выехал на встречную обочину и врезался в мачту уличного освещения. С травмами водитель был госпитализирован в ЦРБ Вышнего Волочка.

Около 17:45 в Твери напротив дома 186 по улице Горького 36-летний водитель «Рено Логан» превысил скорость и врезался в ехавший впереди «Форд Фиеста» под управлением 29-летней женщины. В аварии пострадали 14-летняя девочка и 15-летний мальчик - пассажиры "Рено Логан", их доставили в Детскую областную клиническую больницу, после оказания медицинской помощи отпустили.