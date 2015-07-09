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В Тверской области санитарка обчистила пациента больницы

02 Января 2017 12:59
Автор: TIA

В Тверской области предприимчивая санитарка обчистила пациента больницы. Житель Старицы потерял банковскую карту и мобильный телефон и, обнаружив пропажу, решил заблокировать карту. Однако в банке мужчине сказали, что со счёта уже сняли все деньги - более девяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Сотрудники уголовного розыска Старицкого ОП выяснили, что незадолго до происшествия мужчина лежал в районной больнице. Его банковская карта и мобильный попались на глаза 43-летней санитарке, которая с помощью телефона получила доступ к счёту и обналичила деньги.

Свою вину женщина признала полностью. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. 

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Метки: кража в тверской области воровство в больнице умвд по тверской области
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Комментарии (4)

  • MikeH 
    Мало не воруй! Посадят! (с)
    02.01.2017 13:24
    0 | 1

  • Whois 
    Пин код был написан на карте?
    02.01.2017 14:00
    0 | 1

  • Umputn 
    Уважаемые журналисты ТИА!
Пожалуйста, если используете жаргонизмы (вроде "обчистила", "накрыли" и проч.) - помещайте их в кавычки, как того требует русский язык. Немного коробит иногда при прочтении.
Спасибо!
    02.01.2017 14:12
    2 | 5

  • romich 
    Тиа! Срочно поставьте кавычки.  Умпутна крючит не по-детски, того глядишь, судорогой сведет. Что делать  потом.
    02.01.2017 15:42
    0 | 3
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