В Тверской области санитарка обчистила пациента больницы

В Тверской области предприимчивая санитарка обчистила пациента больницы. Житель Старицы потерял банковскую карту и мобильный телефон и, обнаружив пропажу, решил заблокировать карту. Однако в банке мужчине сказали, что со счёта уже сняли все деньги - более девяти тысяч рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Тверской области.

Сотрудники уголовного розыска Старицкого ОП выяснили, что незадолго до происшествия мужчина лежал в районной больнице. Его банковская карта и мобильный попались на глаза 43-летней санитарке, которая с помощью телефона получила доступ к счёту и обналичила деньги.

Свою вину женщина признала полностью. Полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.