В Бежецком районе внедорожник столкнулся с "КамАЗом", погиб молодой мужчина

Утром 2 января в районе Сукромли Бежецкого района столкнулись грузовой автомобиль и внедорожник. Сообщение об аварии поступило в 9:05 в дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области».

Как сообщили ТИА в ГУ МЧС, столкнулись "КамАЗ" и "Грейт Вол Ховер", спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось разблокировать пострадавшего. В результате аварии травмы получили два человека, ещё один - 30-летний мужчина - погиб.