В Бежецком районе внедорожник столкнулся с "КамАЗом", погиб молодой мужчина

Утром 2 января в районе Сукромли Бежецкого района столкнулись грузовой автомобиль и внедорожник. Сообщение об аварии поступило в 9:05 в дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области».
Как сообщили ТИА в ГУ МЧС, столкнулись "КамАЗ" и "Грейт Вол Ховер", спасателям, прибывшим на место происшествия, пришлось разблокировать пострадавшего. В результате аварии травмы получили два человека, ещё один - 30-летний мужчина - погиб.
|2016-12-30 15:36
|2016-12-28 12:20
|2016-12-29 16:50
|2016-12-27 11:01
|2016-12-31 15:38
|2016-12-27 14:05
|2016-12-26 12:29
|2016-12-30 10:48
Комментарии (0)Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.