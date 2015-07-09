В Тверской области в автомобиле сгорел водитель

31 декабря около 2 часов ночи, на автодороге Бежецк – Плотники – Попцово обнаружили сгоревший автомобиль ВАЗ 2115 с питерскими номерами, водитель погиб в огне, сообщает http://vdvbezheck.ru/ Сотрудники полиции выясняют, кому принадлежал автомобиль и все обстоятельства происшествия. Автомобиль с останками направлен на экспертизу.