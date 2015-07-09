Следователи проверяют все обстоятельства пожара, в котором погиб мужчина

1 января 2017 года в частном двухэтажном деревянном доме, расположенном в деревне Князево Калининского района Тверской области по предварительным данным загорелись электрические приборы. В результате пожара строение практически полностью сгорело, после тушения обнаружили тело мужчины 1956 года рождения, жителя города Москвы. На месте происшествия работают следователь и криминалисты Следственного комитета, сотрудники УМВД и МЧС. При внешнем осмотре тела мужчины видимых телесных повреждений, свидетельствующих о криминальном характере смерти, не обнаружено. По данному факту Калининский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводит доследственную проверку.
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