В Тверской области на пожаре погиб мужчина

1 января в 7:49 в оперативную дежурную смену ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области» поступило сообщение о пожаре в Калининском районе в дерене Князево. Пожар произошел в дачном доме. В результате пожара огнем строение уничтожено полностью.

На пожаре погиб мужчина 1956 года рождения. Причина пожара устанавливается, сообщает МЧС России по Тверской области