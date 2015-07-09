В новогоднюю ночь в Твери произошла авария, в которой пострадали четыре человека

Авария произошла около часа ночи на пересечении улицы Новоторжской и Тверского проспекта, столкнулись две иномарки. В УГИБДД России по Тверской области ТИА рассказали, что "Mitsubishi Lancer" ехал со стороны "Олимпа" и собирался делать левый поворот на Новоторжскую, но не уступил дорогу автомобилю "Hyundai Santa Fe", который ехал прямо от Речного вокзала. Произошло столкновение, машины сильно пострадали, одна их них врезалась в столб.
Очевидцы размещают фотографии последствий ДТП в сообществе “Подслушано у водителей. Тверь”
– Одна девушка лежала на заднем сиденье Mitsubishi, а вторая рядом с задней дверью тоже Mitsubishi на асфальте, – пишет Валерия Новикова.
– Девушку без сознания с Mitsubishi вытаскивали и в скорой увезли, – уточняет Григор Аветисян.
ГИБДД сообщает, что в аварии пострадали четыре человека. Трое получили незначительные травмы, а у женщины предварительный диагноз - перелом основания черепа. Водители обоих машин были трезвые
Фото: Денис Мигачев, Анзор Серсултанов, Оля Никитина, Юлия Горшенина, Григор Аветисян
Видео: Андрей Горбенко
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Комментарии (27)
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abeltv
01.01.2017 12:38
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Zorkiy
01.01.2017 12:54
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Ms.
01.01.2017 16:30
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