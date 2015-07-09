В новогоднюю ночь в Твери произошла авария, в которой пострадали четыре человека

Авария произошла около часа ночи на пересечении улицы Новоторжской и Тверского проспекта, столкнулись две иномарки. В УГИБДД России по Тверской области ТИА рассказали, что "Mitsubishi Lancer" ехал со стороны "Олимпа" и собирался делать левый поворот на Новоторжскую, но не уступил дорогу автомобилю "Hyundai Santa Fe", который ехал прямо от Речного вокзала. Произошло столкновение, машины сильно пострадали, одна их них врезалась в столб.

Очевидцы размещают фотографии последствий ДТП в сообществе “Подслушано у водителей. Тверь”

– Одна девушка лежала на заднем сиденье Mitsubishi, а вторая рядом с задней дверью тоже Mitsubishi на асфальте, – пишет Валерия Новикова.

– Девушку без сознания с Mitsubishi вытаскивали и в скорой увезли, – уточняет Григор Аветисян.

ГИБДД сообщает, что в аварии пострадали четыре человека. Трое получили незначительные травмы, а у женщины предварительный диагноз - перелом основания черепа. Водители обоих машин были трезвые

Фото: Денис Мигачев, Анзор Серсултанов, Оля Никитина, Юлия Горшенина, Григор Аветисян

Видео: Андрей Горбенко