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В новогоднюю ночь в Твери произошла авария, в которой пострадали четыре человека

В новогоднюю ночь в Твери произошла авария, в которой пострадали четыре человека - ТИА
01 Января 2017 10:13
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

Авария произошла около часа ночи на пересечении улицы Новоторжской и Тверского проспекта, столкнулись две иномарки. В УГИБДД России по Тверской области ТИА рассказали, что "Mitsubishi Lancer" ехал со стороны "Олимпа" и собирался делать левый поворот на Новоторжскую, но не уступил дорогу  автомобилю "Hyundai Santa Fe", который ехал прямо от Речного вокзала. Произошло столкновение, машины сильно пострадали, одна их них врезалась в столб.

Очевидцы размещают фотографии последствий ДТП в сообществе  “Подслушано у водителей. Тверь

Одна девушка лежала на заднем сиденье Mitsubishi, а вторая рядом с задней дверью тоже Mitsubishi на асфальте, – пишет Валерия Новикова.

– Девушку без сознания с Mitsubishi вытаскивали и в скорой увезли, – уточняет Григор Аветисян.

ГИБДД сообщает, что в аварии пострадали четыре человека. Трое получили незначительные травмы, а у женщины предварительный диагноз - перелом основания черепа. Водители обоих машин были трезвые

Фото: Денис Мигачев, Анзор Серсултанов, Оля Никитина, Юлия Горшенина, Григор Аветисян

Видео: Андрей Горбенко

Видео по теме

Видео Андрей Горбенко
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Метки: дтп дтп с пострадавшими ДТП в Твери в Новогоднюю ночь
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Комментарии (27)

  • Proletary 
    Интересно, с какой скоростью летел сантафе, и где дебилы с комментариями про ТАЗы.
    01.01.2017 10:42
    9 | 6

    • romich 
      Теперь автоэксперты молчать будут.  Не дебилы ж.
      01.01.2017 10:50
      2 | 6

    • aldan 
      Один из них тебе минус поставил.
      01.01.2017 11:03
      2 | 1

      • Proletary 
        Я расстроен.
        01.01.2017 11:04
        0 | 4

        • aldan 
          Ошибся, оказывается число стабильных дебилов на ТИА , где-то 7-9 неизлечимо больных. Короче хрен на них, не будем портить себе праздник из-за всяких придурков.
http://www.playcast.ru/view/10352846/f674585db82f934ece1a8f04fe62cef9957304ecpl
          01.01.2017 15:44
          0 | 0

    • Sedmoy 
      Я говорил, что бывают случаи и я их знаю. :))                                                                      С Новым годом, граждане, с наступившим, так сказать! Ну что, начинаем продолжать... ? :)
      01.01.2017 13:20
      0 | 2

      • horton 
        И Вас с Новым годом! Долго Вы спали после мандаринок ))
        01.01.2017 13:33
        0 | 2

        • aldan 
          Мандаринка делится на дольки,
Чтобы всех порадовать друзей!
Дольку Horton, Тане, Свете, Ольге —
Подходите, девочки, скорей!
Пусть не станет мандаринов в вазе,
Зато будем в соке до ушей!
Мандаринового безобразья
Не бывает в мире веселей!
          01.01.2017 15:50
          0 | 0

  • kudimov 
    Ни разу не издил в новогоднюю ночь по городу, но думаю, что он пустой практически. И как могли два трезвых водителя так жёстко встретиться, не понимаю.
    01.01.2017 11:07
    0 | 6

    • pridu 
      Да вы и из квартиры своей не выползали похоже...
      01.01.2017 11:12
      10 | 0

      • kudimov 
        Я в Белоруссии. Не выползал, точно.
        01.01.2017 11:23
        1 | 5

    • Proletary 
      Вангую. Сантафе сильно торопился, мицу просто не подозревал, что на этом месте можно так лететь в правом ряду. Поскольку трезвые, оба @удаки.
      01.01.2017 11:14
      0 | 7

    • horton 
      Кудимов, я тоже раньше думала, что в новогоднюю ночь мой город должен быть пустым. Ошибалась! Пару раз приходилось ехать в районе часа ночи, в том числе и вчера... Движение довольно интенсивное, и еще ощущение, что едешь по "линии фронта".... но красивенько! )
      01.01.2017 11:22
      1 | 2

      • kudimov 
        Я лет десять, как не гуляю в новогоднюю ночь. Ну и не катаюсь.
        01.01.2017 11:25
        1 | 2

    • Zorkiy 
      Вот-вот... Парадоксально, но я также "попал в переплёт" на совершенно пустой площади Конституции в "лохматом" году...
      01.01.2017 12:47
      0 | 2

  • Melodica007 
    Жуткое зрелище. Хорошо на тротуаре ещё никого не было. Мои предки  и ещё неск человек были в шоке (все буквально за минуту до аварии там стояли).
    01.01.2017 11:14
    1 | 5

    • romich 
      Ваши предки, наши предки  на одной качались  ветке. 
А теперь их держат в клетке. 
Хорошо ли это,  детки?
      01.01.2017 12:11
      4 | 5

      • Melodica007 
        Вот мне интересно. Это у вас всегда так развито чувство "юмора" или только с похмелья?
        01.01.2017 12:33
        1 | 4

        • Proletary 
          Можно подумать, вы по синей дыне не поступали необдуманно.
          01.01.2017 12:55
          0 | 2

          • Xычник_Ёж 
            я, например, нет
            01.01.2017 13:23
            0 | 2

            • Proletary 
              Тогда вам незачем пить. Есть еще вариант, озвученный Б. Шоу: "Я пью, чтобы остаться трезвым", но это явно не наш случай.
              01.01.2017 13:43
              0 | 2

        • romich 
          У меня со всеми чувствами все нормалек. Похмелье мне не знакомо.  Я его не допускаю. Давлю падлу  коньяком.
          01.01.2017 14:31
          2 | 1

          • Melodica007 
            Забыли рифму добавить. Но я помогу.....Давлю похмелье коньяком...не оставлять же на потом. Снегура всыпала мне розоГ. И в клетку заперла мой мозГ.
            01.01.2017 15:29
            0 | 0

  • Бегемот 
    А чего сантафе на встречке стоит?
    01.01.2017 12:05
    1 | 3

  • abeltv 
    Судя по повреждениям машин и там, где они оказались после ДТП, скорости при столкновении были большими. И сзади никто не был пристёгнут. На Мицубиши похоже стрит-рейсер - характерный раскрас машины...... Долетался лётчик.....
    01.01.2017 12:38
    1 | 2

    • Zorkiy 
      Не знаю... В такое время и в такую погоду я ездию "ползком"...
      01.01.2017 12:54
      1 | 4

    • Ms. 
      Вы пристегиваетесь в городе на заднем сидении? Хм.
      01.01.2017 16:30
      0 | 0
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