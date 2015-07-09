На Привокзальной площади жителей Твери встречает Дед Мороз и Снегурочка

Дополнительно к новогодним украшениям, которые уже в середине декабря появились на улицах города, ближе к празднику были установлены новые арт-объекты. Так, фигуры Деда Мороза и Снегурочки украсили Привокзальную площадь, там же на деревьях были развешены светящиеся гирлянды.

Была возобновлена иллюминация на деревьях на бульваре Радищева, новые светодиодные конструкции установлены на опорах освещения по улице Вагжанова, дополнительная иллюминация появилась на площади Гагарина, в Городском саду и на Советской площади.