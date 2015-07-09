tvernews.ru
30 декабря Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Петух Петр сделал предсказание на Новый год для тверитян

Петух Петр сделал предсказание на Новый год для тверитян - ТИА
30 Декабря 2016 13:38
Автор: TIA

Фоторепортаж
Видео

В Германии жил Осьминог Пауль, который предсказывал результаты футбольных матчей, в Америке и Канаде ежегодно проходит День Сурка, где по поведению животного определяют близость весны, а главным предсказателем олимпийских игр в Сочи стал самец выдры по имени Гарри. Перед Новым годом редакция ТИА подумала: "А чем Тверь хуже?". Тем более, что год на носу не дракона какого-нибудь, а петуха, у нас в области таких предсказателей навалом.

Главным героем мы выбрали Петю, который уже четыре года живет на Областной станции юных натуралистов. Решили мы, что перед Новым годом полезно помечтать, конечно, о чем-то сказочном и волшебном, поэтому придумали 5 предсказаний, из которых символ Нового года должен был выбрать одно.

На гадании под каждое блюдце с кормом мы положили по пожеланию для Твери и Тверской области, ну, естественно Петю перед испытанием не кормили.

Итак, пять пожеланий Тверской области на 2017 год:

- Тверской регион перестанет быть дотационным
- В Новом 2017 году отопительный сезон пройдет без аварий
- Общественный транспорт в Твери вытеснит маршрутки
- Выделят деньги на реконструкцию Речного вокзала
- Начнутся работы по строительству Западного моста

Когда Петуха выпустили из клетки, он растерялся, долго смотрел на блюдца, задумчиво стоял на одной ноге, склонив голову. Затем повернулся и пошел к клетке, где сидели куры.

Сотрудники станции юннатов пояснили, что это нормальное поведение для петуха: он видит еду и зовет дам для угощения. Съемочная группа ждала минут 10, но решать судьбу области без женского участия Петя наотрез отказывался, все продолжал стоять у клетки, не соглашаясь на уговоры (женская редакция ТИА решила - раз гадаем да предсказываем - поведение петуха тоже знак, без женщин ничего решить нельзя). Пришлось выпустить из вольера одну курочку.

Петя прошелся с дамой сердца по кругу, опасливо посматривая на блюдца, видимо, все-таки предсказания - пожелания мы написали уж очень волшебные, и верится в их исполнение с трудом. Затем петух подошел к одному из блюдец, прокукарекал три раза и торжественно клюнул корм, после чего опять пропел свою песню. Прям ритуал какой-то.

Итак, по мнению символа наступающего года, отопительный сезон-2017 пройдет без аварий. Ну что ж, поживем – увидим... и привет «Тверской генерации».

ТИА благодарит коллектив Тверской областной станции юннатов за помощь в съёмках.

Видео по теме

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: гадание год петуха предсказаняи от петуха
Смотрите также:
Комментарии (10)

  • ksuha1797 
    да уж это точно не сбудется
    30.12.2016 14:06
    0 | 0

  • hatamoto san 
    Петька надвое сказал...
    30.12.2016 14:15
    0 | 0

  • Whois 
    Докатились, петуха слушаем.
    30.12.2016 14:18
    2 | 7

    • hatamoto san 
      минус за отсутствие чувства юмора ибо кого ж еще слушать окромя петуха)))
      30.12.2016 14:50
      1 | 3

  • Sedmoy 
    :))
    30.12.2016 14:19
    0 | 1

  • blkm 
    2017 год по славянскому календарю - год Крадущегося Лиса, так что нужно было подписать курочек и выпустить к ним лису , с какой приписочкой бы первую курицу тиснула - то и сбудется.
    30.12.2016 14:20
    0 | 4

    • Whois 
      Вот! Достойный ответ петуху!
      30.12.2016 14:25
      0 | 2

  • VoToN 
    :)
    Прикрепленные видео:
    Прикрепленное видео
    30.12.2016 14:32
    1 | 2

  • UnCle 
    Петух Петя вышел из клетки, растерялся, долго посмотрел на блюдца, задумчиво постоял на одной ноге, склонив голову. 
- Что толку, выбирай не выбирай;
Подумал Петя, повернулся и пошел к клетке, где сидели куры.

Уже Петух умнее людей, взял и пошел к своим курам.
    30.12.2016 14:56
    1 | 4

    • hell 
      Тип того, тока пошел туда, где жратва родная была на вид, да и ближе...
      30.12.2016 17:49
      0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
140

Остановка-снегохранилище

2016-12-28 12:20
104

Во сколько обойдётся классический новогодний стол для тверичан? ТИА закупило, приготовило и подсчитало

2016-12-29 16:50
87

С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда

2016-12-27 11:01
76

В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

2016-12-27 14:05
61

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
54

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

2016-12-25 11:47
49

«Саша хотел купить домик для всей нашей семьи». Сестра погибшего при крушении ТУ-154 Александра Штуко рассказала, о чем мечтал брат и что говорил перед полетом в Сирию

2016-12-26 12:29
42

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100