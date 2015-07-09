Петух Петр сделал предсказание на Новый год для тверитян

В Германии жил Осьминог Пауль, который предсказывал результаты футбольных матчей, в Америке и Канаде ежегодно проходит День Сурка, где по поведению животного определяют близость весны, а главным предсказателем олимпийских игр в Сочи стал самец выдры по имени Гарри. Перед Новым годом редакция ТИА подумала: "А чем Тверь хуже?". Тем более, что год на носу не дракона какого-нибудь, а петуха, у нас в области таких предсказателей навалом.

Главным героем мы выбрали Петю, который уже четыре года живет на Областной станции юных натуралистов. Решили мы, что перед Новым годом полезно помечтать, конечно, о чем-то сказочном и волшебном, поэтому придумали 5 предсказаний, из которых символ Нового года должен был выбрать одно.

На гадании под каждое блюдце с кормом мы положили по пожеланию для Твери и Тверской области, ну, естественно Петю перед испытанием не кормили.

Итак, пять пожеланий Тверской области на 2017 год:

- Тверской регион перестанет быть дотационным

- В Новом 2017 году отопительный сезон пройдет без аварий

- Общественный транспорт в Твери вытеснит маршрутки

- Выделят деньги на реконструкцию Речного вокзала

- Начнутся работы по строительству Западного моста

Когда Петуха выпустили из клетки, он растерялся, долго смотрел на блюдца, задумчиво стоял на одной ноге, склонив голову. Затем повернулся и пошел к клетке, где сидели куры.

Сотрудники станции юннатов пояснили, что это нормальное поведение для петуха: он видит еду и зовет дам для угощения. Съемочная группа ждала минут 10, но решать судьбу области без женского участия Петя наотрез отказывался, все продолжал стоять у клетки, не соглашаясь на уговоры (женская редакция ТИА решила - раз гадаем да предсказываем - поведение петуха тоже знак, без женщин ничего решить нельзя). Пришлось выпустить из вольера одну курочку.

Петя прошелся с дамой сердца по кругу, опасливо посматривая на блюдца, видимо, все-таки предсказания - пожелания мы написали уж очень волшебные, и верится в их исполнение с трудом. Затем петух подошел к одному из блюдец, прокукарекал три раза и торжественно клюнул корм, после чего опять пропел свою песню. Прям ритуал какой-то.

Итак, по мнению символа наступающего года, отопительный сезон-2017 пройдет без аварий. Ну что ж, поживем – увидим... и привет «Тверской генерации».

ТИА благодарит коллектив Тверской областной станции юннатов за помощь в съёмках.