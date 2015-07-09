В Твери автоледи выезжала со второстепенной дороги и спровоцировала ДТП

29 декабря около 14.15 на бульваре Профсоюзов 35-летняя женщина-водитель управляла автомобилем «Toyota RAV 4». На нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге при повороте направо, она не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с «Ладой Гранта». Отечественный автомобиль двигался по главной дороге в прямом направлении.
В результате ДТП 47-летняя женщина-пассажир «Лады» с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. От госпитализации отказалась.
|2016-12-24 09:34
|2016-12-28 12:20
|2016-12-29 16:50
|2016-12-27 11:01
|2016-12-27 14:05
|2016-12-24 21:23
|2016-12-25 11:47
Комментарии (9)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
sad
30.12.2016 18:11
0
|
0