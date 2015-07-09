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В Твери автоледи выезжала со второстепенной дороги и спровоцировала ДТП

30 Декабря 2016 10:28
Автор: TIA

Фоторепортаж

29 декабря около 14.15 на бульваре Профсоюзов 35-летняя женщина-водитель управляла автомобилем «Toyota RAV 4». На нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге при повороте направо, она не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с «Ладой Гранта». Отечественный автомобиль двигался по главной дороге в прямом направлении.

В результате ДТП 47-летняя женщина-пассажир «Лады» с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. От госпитализации отказалась.

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Метки: дтп в твери дтп с пострадавшим автоледи
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Комментарии (9)

  • bae99 
    Леди вернулись?
    30.12.2016 10:34
    0 | 4

  • Buzzer 
    Автокура.
    30.12.2016 10:37
    0 | 6

  • as 
    направо...
    30.12.2016 10:40
    0 | 0

    • Vojdy 
      ТИА после корпоратива. Не придирайтесь.))
С наступающим!
      30.12.2016 10:43
      0 | 6

  • bublik 
    у ледей, голова сейчас праздничным столом забита. понять и простить.))))
    30.12.2016 11:32
    1 | 1

  • Циничный Реалист 
    а я бы на месте "жигуля" притормозил и сэкономил себе массу времени. Если возникло острое желание наказать быдло, то для этого необязательно использовать таран. Догнал, вытащил из лоховозки, сломал пару ребер, выбил десяток зубов, позаботился о сокрытии улик и продолжил движение. Так стоит поступать каждому, тогда и пробок будет заметно меньше.
    30.12.2016 12:56
    0 | 2

    • UnCle 
      "Догнал, вытащил из лоховозки" - предположим,
"сломал пару ребер, выбил десяток зубов" - 111 УК РФ,
"позаботился о сокрытии улик" - 105 УК РФ (с особой жестокостью)
"продолжил движение" - для начала в СИЗО, после на общак или строгач лет на 8.
"Так стоит поступать каждому" - каждый решает сам свою судьбу.
      30.12.2016 13:52
      0 | 2

      • ksw 
        Похоже ему такой урок преподали.
        30.12.2016 14:44
        0 | 0

  • sad 
    "рафиг не виноват" )))
    30.12.2016 18:11
    0 | 0
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