В Твери автоледи выезжала со второстепенной дороги и спровоцировала ДТП

29 декабря около 14.15 на бульваре Профсоюзов 35-летняя женщина-водитель управляла автомобилем «Toyota RAV 4». На нерегулируемом перекрестке, двигаясь по второстепенной дороге при повороте направо, она не предоставила преимущества в движении и совершила столкновение с «Ладой Гранта». Отечественный автомобиль двигался по главной дороге в прямом направлении.

В результате ДТП 47-летняя женщина-пассажир «Лады» с полученными травмами доставлена в медицинское учреждение. От госпитализации отказалась.