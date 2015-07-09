Во сколько обойдётся классический новогодний стол для тверичан? ТИА закупило, приготовило и подсчитало

По мнению Росстата, классический новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется примерно в 5585 рублей (на 3,6 % больше, чем в прошлом году). В этот набор входят: сырокопченая колбаса, мясокопчености, рыбные консервы и деликатесы (в том числе икра), курица, говядина, сливочное масло, сыр, шоколадные конфеты, хлеб, апельсины, лимоны, яблоки, сок, огурцы (свежие и консервированные), помидоры, чай, торт, картошка, салат оливье, сельдь под шубой, коньяк, отечественное игристое вино и минералка. В целом, конечно, неплохо. Есть чем закусить, даже икорка, можно и побаловать себя тортиком.

Указало ведомство и стоимость минимального набора продуктов - 1954 рубля. Только вот наводит он уныние и тоску, поскольку включает в себя следующее: вареная колбаса, селедка, курица, сыр, шоколадные конфеты, хлеб, яблоки, рыбные консервы, чай, картошка, морковь, свекла, лук, яйца, маринованные огурцы, консервированный горох, отечественное игристое вино, минералка и, наконец, водка. Напоминает это всё ингредиенты для двух традиционных салатов, а в качестве деликатесов – можно побаловать себя яблоками и чаем с конфетами или бутербродом с сыром. Наверное, этот стол для тех граждан, которые живут на 145 рублей в день – то есть прожиточный минимум. ТИА ставило подобный эксперимент в этом году на директоре рекламного отдела.

Однако всё же Новый год хочется отметить в более весёлой копании вкусняшек. Потому что есть такая примета: как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Поэтому редакция ТИА накрыла свой праздничный стол и подсчитала, во сколько это обойдётся обычной семье из 4-х человек. Понятно, что нет предела возможностям и аппетитам. Но мы всё-таки постарались учесть рекомендации Росстата, традиции и среднестатистические доходы наших граждан. В общем, у нас меню вышло таким:

- «Оливье»

- «Сельдь под шубой»

- Запеченная свинина с картофелем (можно поменять на рыбу, или холодец, или пельмени)

- Бутерброды с красной икрой

- Мандарины

- Шампанское и коньяк

- Торт

Что касается салатов, то сразу оговоримся – все продукты мы покупали. Понятно, что семьи, которые имеют собственно выращенные овощи, потратят денег на приготовление намного меньше. От колбасных нарезок мы отказались, потому как есть запечённая свинина. А сыр, как правило, так и остаётся сохнуть нетронутым на тарелке из праздничного семейного сервиза. Поэтому его исключили тоже.

Итак, «Шуба»: лук - 2 р., сельдь - 54 р., майонез - 62 р., морковь - 22 р.(импортная), яйца - 35 р., свёкла - 10 р., картошка - 15 р. Итого - 200 р. большущая тарелища. Это максимальная цена! Можно сделать объём поменьше, тогда салат подешевеет рублей до 150.

«Оливье»: яйца -35 р., свежие огурцы – 30 р., картофель – 10 р., лук – 3 р., морковь – 6 р., куриная грудка – 120 р., соленые огурцы – 40 р., горошек – 51 р., майонез – 30 р. Итого - 325 р. за тазик.

Мы решили на праздничный стол запечь мясо, разброс цен такой: грудинка в районе 280 рублей за килограмм, шейка - 319. Тут на любителя: шейка более жирная, грудинка посуше. Мясо посолили, посыпали кинзой, базиликом, укропом и, сделав надрезы, напичкали чесноком. Полтора часа в духовку и.... вуаля! ароматное блюдо готово. На четверых человек достаточно килограмма мяса, но мы предлагаем брать побольше, так как на следующий день с бутербродами закуска пойдет на ура. Жаркое с картофелем нам обошлось в 600 рублей.

Ну, а далее вышло приблизительно так: баночку лососёвой икры (95г.) мы урвали по акции за 179 рублей, с батоном и пачкой сливочного масла бутерброды с деликатесом нам обошлись в пределах 280 рублей. Кило мандарин купили за 80 рублей, закладываем 200 р. на шампанское и 800 рублей на коньяк, ну, и торт рублей за 600 (можно, конечно, дешевле).

Подводим итоги: за 3085 рублей вышло вполне достойно и демократично. А что вы, уважаемые читатели, поставите на свой новогодний стол?