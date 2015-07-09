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Во сколько обойдётся классический новогодний стол для тверичан? ТИА закупило, приготовило и подсчитало

Во сколько обойдётся классический новогодний стол для тверичан? ТИА закупило, приготовило и подсчитало - ТИА
29 Декабря 2016 16:50
Автор: TIA

Фоторепортаж

По мнению Росстата, классический новогодний стол для семьи из четырех человек обойдется примерно в 5585 рублей (на 3,6 % больше, чем в прошлом году). В этот набор входят: сырокопченая колбаса, мясокопчености, рыбные консервы и деликатесы (в том числе икра), курица, говядина, сливочное масло, сыр, шоколадные конфеты, хлеб, апельсины, лимоны, яблоки, сок, огурцы (свежие и консервированные), помидоры, чай, торт, картошка, салат оливье, сельдь под шубой, коньяк, отечественное игристое вино и минералка. В целом, конечно, неплохо. Есть чем закусить, даже икорка, можно и побаловать себя тортиком.

Указало ведомство и стоимость минимального набора продуктов - 1954 рубля. Только вот наводит он уныние и тоску, поскольку включает в себя следующее: вареная колбаса, селедка, курица, сыр, шоколадные конфеты, хлеб, яблоки, рыбные консервы, чай, картошка, морковь, свекла, лук, яйца, маринованные огурцы, консервированный горох, отечественное игристое вино, минералка и, наконец, водка. Напоминает это всё ингредиенты для двух традиционных салатов, а в качестве деликатесов – можно побаловать себя яблоками и чаем с конфетами или бутербродом с сыром. Наверное, этот стол для тех граждан, которые живут на 145 рублей в день – то есть прожиточный минимум. ТИА ставило подобный эксперимент в этом году на директоре рекламного отдела.

Однако всё же Новый год хочется отметить в более весёлой копании вкусняшек. Потому что есть такая примета: как Новый год встретишь, так его и проведёшь. Поэтому редакция ТИА накрыла свой праздничный стол и подсчитала, во сколько это обойдётся обычной семье из 4-х человек. Понятно, что нет предела возможностям и аппетитам. Но мы всё-таки постарались учесть рекомендации Росстата, традиции и среднестатистические доходы наших граждан. В общем, у нас меню вышло таким:

- «Оливье»

- «Сельдь под шубой»

- Запеченная свинина с картофелем (можно поменять на рыбу, или холодец, или пельмени)

- Бутерброды с красной икрой

- Мандарины

- Шампанское и коньяк

- Торт       

Что касается салатов, то сразу оговоримся – все продукты мы покупали. Понятно, что семьи, которые имеют собственно выращенные овощи, потратят денег на приготовление намного меньше. От колбасных нарезок мы отказались, потому как есть запечённая свинина. А сыр, как правило, так и остаётся сохнуть нетронутым на тарелке из праздничного семейного сервиза. Поэтому его исключили тоже.   

Итак, «Шуба»: лук - 2 р., сельдь - 54 р., майонез - 62 р., морковь - 22 р.(импортная), яйца - 35 р., свёкла - 10 р., картошка - 15 р. Итого - 200 р. большущая тарелища. Это максимальная цена! Можно сделать объём поменьше, тогда салат подешевеет рублей до 150.

«Оливье»: яйца -35 р., свежие огурцы – 30 р., картофель – 10 р., лук – 3 р., морковь – 6 р., куриная грудка – 120 р., соленые огурцы – 40 р., горошек – 51 р., майонез – 30 р. Итого - 325 р. за тазик.

Мы решили на праздничный стол запечь мясо, разброс цен такой: грудинка в районе 280 рублей за килограмм, шейка - 319. Тут на любителя: шейка более жирная, грудинка посуше. Мясо посолили, посыпали кинзой, базиликом, укропом и, сделав надрезы, напичкали чесноком. Полтора часа в духовку и.... вуаля! ароматное блюдо готово. На четверых человек достаточно килограмма мяса, но мы предлагаем брать побольше, так как на следующий день с бутербродами закуска пойдет на ура. Жаркое с картофелем  нам обошлось в 600 рублей.

Ну, а далее вышло приблизительно так: баночку лососёвой икры (95г.) мы урвали по акции за 179 рублей, с батоном и пачкой сливочного масла бутерброды с деликатесом нам обошлись в пределах 280 рублей. Кило мандарин купили за 80 рублей, закладываем 200 р. на шампанское и 800 рублей на коньяк, ну, и торт рублей за 600 (можно, конечно, дешевле).

Подводим итоги: за 3085 рублей вышло вполне достойно и демократично. А что вы, уважаемые читатели, поставите на свой новогодний стол?

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Метки: новогодний стол навогоднее застолье оливье сельдь под шубой росстат тиа новый год
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Комментарии (54)

  • Dobry кrtek 
    Холостым и одиноким немолодым людям проще и дешевле. Горстка риса, две сардельки, чай с тремя печенюшками...
    29.12.2016 17:18
    2 | 9

    • horton 
      Ночью вообще можно не есть))
      29.12.2016 17:36
      1 | 5

    • Whois 
      Чот для кетайцев меню.
      29.12.2016 17:47
      0 | 4

    • hatamoto san 
      Неужели, Кротик, в праздник себя икоркой не побалуешь?
у меня вот, крольчатина тушеная будет - раз в году-то можно)))
      29.12.2016 18:14
      0 | 5

      • Dobry кrtek 
        Сироты мы одинокие...Какая икорка, до утра бы дожить...
        29.12.2016 18:18
        1 | 4

        • hatamoto san 
          да ладно, ты еще всех нас переживешь, скушай икорки, в нептуне сахалинская, настоящая!
с наступающим!!!
          29.12.2016 21:26
          1 | 0

          • Dobry кrtek 
            Спасибо тебе, добрый человек. Может и протяну ещё немного...
            29.12.2016 22:39
            0 | 0

  • zeki2009 
    А,мы нынче будем отмечать скромно ! Надоело работать для унитаза !!
    29.12.2016 17:25
    1 | 6

  • Добрая Мышь 
    неужели в новогоднюю ночь у кого-то до торта доходит?
    29.12.2016 17:36
    1 | 8

    • Zorkiy 
      В самое время к "Мелодиям и ритмам зарубежной эстрады"...
      29.12.2016 22:25
      0 | 0

  • Ms. 
    Шуба? Оливье? Свинина? Вполне достаточно куска форели с овощиами на гриле, бокал вина и мандаринку.
    29.12.2016 17:36
    2 | 3

    • Dobry кrtek 
      А мужичка, мадам? Не на гриле, но с мандаринкой. Можно в...не в руке. Небось мечтаете в новогоднюю ночь...мандаринки отведать.
      29.12.2016 17:43
      1 | 6

      • Ms. 
        Это что Вы мне свои мандарины предложить решили? Ваши то поди совсем уже залежалые. Не Турция, не Марокко и даже не Абхазия нового урожая ;)
        29.12.2016 18:35
        0 | 6

        • Dobry кrtek 
          Нет, у меня только огурец. Но крепкий ещё, с пупырышками не хотите отведать?
          29.12.2016 18:39
          1 | 3

          • Ms. 
            Ну Вас. Ступайте Хортон предложите свои пупырышки. В баню уехала. Голышом и с веником, да в снежок.
            29.12.2016 18:52
            0 | 2

            • horton 
              Завтра поеду. Баня 31-го, по традиции )
              29.12.2016 19:15
              0 | 2

              • Ms. 
                Хортон, Вы что-то путаете. Завтра только 30-е. Репетиция?
                29.12.2016 23:30
                0 | 0

                • horton 
                  Клео, мне же не полчаса ехать. Завтра 30-го еду. 31-го все остальное... Без всяких репетиций. Говорю же - все по традиции... Экспромтом! )))
                  29.12.2016 23:36
                  0 | 0

                  • Ms. 
                    ;)
                    Прикрепленные изображения:
                    29.12.2016 23:57
                    0 | 1

  • BARBAdos 
    если брать мяса побольше прозапас на 1-е число, тогда предлагаю и шампанского с коньяком тоже взять побольше...

А вообще ТИА надо еще один авторский материал сделать "Во сколько обойдется классический первоянварский опохмел для тверичан?"
    29.12.2016 17:43
    0 | 10

    • horton 
      Не первоянварский, а сПервопоВосьмогоЯнварский ))
      29.12.2016 17:48
      0 | 3

      • kudimov 
        ТИА, если закупили и приготовили, то я зайду, можно?)
        29.12.2016 17:53
        0 | 5

        • horton 
          Кудимов, зачем спрашиваете? Наряжайтесь дедом Морозом и вперёд с мешком подарков на плече. Адрес знаете, список девчонок ниже оглашён)))
          29.12.2016 18:08
          0 | 3

          • Uylo_Yobannen 
            Или так:
            Прикрепленные изображения:
            29.12.2016 18:12
            0 | 4

      • Dobry кrtek 
        Тов. Хортон, сколько вёдер оливье настрогали? Больше двух или ванночками дозируете?
        29.12.2016 17:53
        0 | 2

        • horton 
          См. мой комментарий выше))
Обойдусь шампанским и шоколадкой, подаренными фирмой. Самый дешёвый стол получится у меня))
          29.12.2016 17:56
          0 | 2

          • Dobry кrtek 
            Ясно, на полу будете кушать. На стол всё не поместится).
            29.12.2016 17:57
            0 | 3

            • horton 
              На коврике у камина перед телевизором))
              29.12.2016 18:02
              0 | 2

              • Dobry кrtek 
                Небось вся в неглиже...Романтично!
                Прикрепленные изображения:
                29.12.2016 18:27
                0 | 5

                • USSR 
                  Хорошенькая!!! Твоя слепенький?
                  29.12.2016 19:18
                  0 | 2

                • horton 
                  А сердечком тату прикрыли? )
                  29.12.2016 19:26
                  0 | 2

                  • Proletary 
                    У меня на вашу фотку реклама всплыла "история русского парламентаризма". Ломаю голову.
                    29.12.2016 19:33
                    0 | 3

                    • horton 
                      Сломать Вашу голову поможет только наш уважаемый и главный местный парламентарий... тем более, что и фото он отыскал по теме...))
                      29.12.2016 19:44
                      0 | 2

                      • Proletary 
                        Не знаю, откуда у него ваши фотки, но я бы на вашем месте аватарку сменил бы.  Кртек, ведь правда?
                        29.12.2016 20:02
                        0 | 0

                        • horton 
                          Не. Аватарку менять не буду. Пусть мои внешний и внутренний миры останутся на прежних местах )))
                          29.12.2016 20:14
                          0 | 0

    • Zorkiy 
      Молодцы - зачётно! А теперь прикиньте, как до старого Нового года финансы растянуть...
      29.12.2016 18:14
      0 | 0

  • Whois 
     закладываем 200 р. на шампанское и 800 рублей на коньяк - расшифровку пожалуйста. Чего и сколько.
    29.12.2016 17:52
    0 | 1

  • Sedmoy 
    Не устаю восхищаться девчонками с ТИА: и поют, и готовят, и... Молодцы, да и только! :)
    29.12.2016 18:04
    0 | 5

    • Dobry кrtek 
      И медали получают!
      29.12.2016 18:05
      0 | 2

      • horton 
        Хороша Юляша))
        29.12.2016 18:09
        0 | 0

        • Dobry кrtek 
          У меня глаз-алмаз! Я сразу просёк.
          29.12.2016 18:14
          0 | 1

  • Бертран 
    Граждане России в последнее время стали заметно прибавлять в весе, это очень беспокоит, ведь лишний вес это прямая дорога к многим заболеваниям. 
Я люблю коньяк и рыбу, поэтому жить буду долго и качественно, господа.
    29.12.2016 18:08
    0 | 5

    • Proletary 
      Про паразитов забыл.
      29.12.2016 18:14
      0 | 6

      • Dobry кrtek 
        Паразит не может пострадать от паразитов.
        29.12.2016 18:36
        0 | 4

        • Proletary 
          Крот, Бродского цитируют трое - Ты, я и Бертран. Еще финн, но крайне редко. Я точно не виртуал Бертрана. Ты спалился!
          29.12.2016 19:41
          0 | 4

          • Dobry кrtek 
            Я Бертран?) Нет, просто гений).
            29.12.2016 19:47
            0 | 0

            • Бертран 
              Коньяк вас превращает в бунтаря.
Что не практично. Да, но романтично.
Он сильно обрубает якоря
всему, что неподвижно и статично.
              29.12.2016 21:49
              0 | 1

              • Proletary 
                Где записывают в ЕР? Я походу созрел.
                29.12.2016 23:24
                0 | 0

                • Бертран 
                  Записывают на разгрузку крытых вагонов, а членство в партии выстрадать нужно. Душой закалиться.
                  29.12.2016 23:29
                  0 | 0

          • horton 
            Пролетарий, надо было просто сказать: Маска, я Вас знаю ))
            29.12.2016 19:47
            0 | 0

  • Циничный Реалист 
    карательная кулинария .... лично я глубоко убежден, что поедать субстанции под названием "оливье" и "шуба" намного опаснее для организма, чем, к примеру, бахнуться в одну руку джанком, а в другую шпунтиком и запить всё это блаженство буратино)
    29.12.2016 19:44
    2 | 0

  • Melodica007 
    Оливье тяжёлое блюдо, но мы теперь его делаем менее агрессивным для желудка.Вместо солёного огурца -обычный, вместо копчёной грудки (или колбасы) - отварная грудка, вместо пачки майонеза - майонезно-сметанный соус (1\2 майонеза, 1\2 сметаны).
    29.12.2016 21:32
    0 | 2

    • Ms. 
      %
      Прикрепленные изображения:
      30.12.2016 00:09
      0 | 0

  • osel star 
    банальное меню:-( и эксперимент проходил к корпоративу, ибо к новому году фальстарт. салаты будут легкие, рыбы побольше, алкоголя по минимуму. Всех с наступающим праздником, кого обидел , простите.
Блин, забыл про любимый холодец с хреном.
    29.12.2016 21:51
    0 | 4
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