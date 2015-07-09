Главврач Тверской областной детской больницы Иван Бармин покинул свой пост

В Тверской областной детской больнице произошли серьезные кадровые изменения. Иван Бармин, 11 лет возглавлявший крупное медицинское учреждение, больше не является главврачом. Эту информацию ТИА подтвердили в Минздраве Тверской области.
С 29 декабря этот пост заняла Анна Васильевна Зайцева, которая до этого времени являлась руководителем детской городской клинической больницы № 3 в Твери.
А на ее место, в свою очередь назначена ее заместитель Анна Анатольевна Бекетова.
Бармин Иван Альфредович, родился в г. Калинине в семье врачей. Получил среднее образование в школе №6 г. Калинина.
Поступил на лечебный факультет Калининского государственного медицинского института. Во время учебы периодически совмещал работу санитаром в ООД и медбратом в ОКБ и ГБ №1. Последний год учебы проходил субординатуру по педиатрии.
По окончании медицинского института в 1993 году, работал врачом–интерном в ГУЗ "ДОКБ".
С 1994г. работал в ГУЗ "ДОКБ" на разных должностях: врач-гематолог консультативной поликлиники, заведующий консультативной поликлиникой, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.
С декабря 2005 года работал на должности главного врача ГБУЗ "Детская областная клиническая больница".
Поощрения:
Благодарность ДОКБ - 1998,1999,2000;
Грамота ДОКБ – 2005;
Благодарность ДЗО- 1999;
Грамота ДЗО- 2001;
Грамота МЗО РФ -2003;
Благодарность от губернатора -2007;
Губернаторская грамота – 2009;
Грамота от Законодательного Собрания: - 2010, 2013;
Значок "Отличник здравоохранения" – 2010.
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Комментарии (31)
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Professor
30.12.2016 00:44
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