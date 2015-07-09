tvernews.ru
30 декабря Пятница :
Погода в Твери Курсы валют | Сообщить об ошибке

Зарегистрируйтесь, если вы еще не состоите в сообществе tvernews.ru

Главврач Тверской областной детской больницы Иван Бармин покинул свой пост

Главврач Тверской областной детской больницы Иван Бармин покинул свой пост - ТИА
29 Декабря 2016 16:45
Автор: TIA

В Тверской областной детской больнице произошли серьезные кадровые изменения. Иван Бармин, 11 лет возглавлявший крупное медицинское учреждение, больше не является главврачом. Эту информацию ТИА подтвердили в Минздраве Тверской области.

С 29 декабря этот пост заняла Анна Васильевна Зайцева, которая до этого времени являлась руководителем детской городской клинической больницы № 3 в Твери.

А на ее место, в свою очередь назначена ее заместитель Анна Анатольевна Бекетова.

Бармин Иван Альфредович, родился в г. Калинине в семье врачей. Получил среднее образование в школе №6 г. Калинина.

Поступил на лечебный факультет Калининского государственного медицинского института. Во время учебы периодически совмещал работу санитаром в ООД и медбратом в ОКБ и ГБ №1. Последний год учебы проходил субординатуру по педиатрии.

По окончании медицинского института в 1993 году, работал врачом–интерном в ГУЗ "ДОКБ".

С 1994г. работал в ГУЗ "ДОКБ" на разных должностях: врач-гематолог консультативной поликлиники, заведующий консультативной поликлиникой, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе.

С декабря 2005 года работал на должности главного врача ГБУЗ "Детская областная клиническая больница".

Поощрения:

Благодарность ДОКБ - 1998,1999,2000;

Грамота ДОКБ – 2005;

Благодарность ДЗО- 1999;

Грамота ДЗО- 2001;

Грамота МЗО РФ -2003;

Благодарность от губернатора -2007;

Губернаторская грамота – 2009;

Грамота от Законодательного Собрания: - 2010, 2013;

Значок "Отличник здравоохранения" – 2010.

Нашли опечатку - выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Метки: иван бармин анна зайцева главврач детская областная больница
Смотрите также:
Комментарии (31)

  • Dobry кrtek 
    С таких хлебных должностей по настоящему собственному желанию не уходят. Либо воровать много начал, либо делиться перестал-это слухи, так всегда говорят о честных людях ). Что касается этой не худенькой сменщицы, то здесь всё ясно. По уму и должность, иначе нельзя).
    29.12.2016 17:08
    0 | 13

    • potompridumayu 
      Зайцева, если мне не изменяет память, единоросска и куда-то там даже баллотировалась (в Заксобрание в 2016-м вроде бы).
      29.12.2016 17:12
      0 | 4

      • Dobry кrtek 
        Она ещё у депутатцев каталку для УЗИ выпрашивала. Губер предложил им скинуться из личных средств, те натужно улыбнулись и...не скинулись. Мол,нам бы кто помог, с хлеба на квас перебиваемся...Один из перебиванцев был депутатец Козлов, он же видный деятель от медицины.
        29.12.2016 17:16
        0 | 9

  • MikeH 
    Шило в мешке не утаишь. (с) Кто в курсе, поняли о чем я.
    29.12.2016 17:11
    0 | 8

    • Proletary 
      При чем тут шило? За что сняли - понятно, но на месте Бармина мог оказаться кто угодно. Подстава.
      29.12.2016 17:44
      1 | 3

      • Dobry кrtek 
        Ясен пень. На карточку денех подкинули. И жене евойной тоже.
        29.12.2016 17:48
        0 | 6

        • Proletary 
          Крот, ты вообще где живешь, в Буркина-Фасо? В ОДКБ комиссия за комиссией, проверка за проверкой, один ты не в курсе происходящего кипеша. Мылом кинуть?
          29.12.2016 18:07
          0 | 2

          • Dobry кrtek 
            А на .ера мне сдался этот главнюк? Все они одинаковы. Равно как одинаково и их окружение. Но письмецо прочту с удовольствием.
            29.12.2016 18:11
            0 | 4

      • MikeH 
        За что сняли - никто нигде не  пишет. Почему-то...
        29.12.2016 17:50
        0 | 2

        • Proletary 
          А писать нечего. Косяк налицо, а конкретно притянуть некого.
          29.12.2016 18:08
          0 | 3

          • MikeH 
            У каждого косяка есть должность и ФИО.
            29.12.2016 18:14
            0 | 3

            • Proletary 
              Косяк в данном случае - ликвидация медицины в РФ. ФИО поставьте по вкусу.
              29.12.2016 18:31
              0 | 3

              • MikeH 
                Согласен, но не на все 100 %. Тех, кто накосячил, на работу "разваливатель медицины" принимал? Разницу между з/п главврача и медсестры в конкретном медучреждении тоже этот "диверсант" устанавливал?

Это отличная иллюстрация про жадность. Манагеры всех мастей изо всех сил экономят на зарплате сотрудников. А когда происходит неизбежный фейл - манагеры не виноваты, виноват персонал, который нихрена не умеет, зато стоит дешево.
И да, про закон о минимальной почасовой оплате труда я слышал еще в кризис 2008-2009 года. Но если его примут, то как депутатишкам баблишко экономить-то? Они ведь в большинстве бизнесмены.

Если что-то тебе нравится и ты планируешь этим заниматься много лет, для тебя важно сколько ты будешь зарабатывать сейчас и потом. Если ты видишь что денег на жизнь тебе не будет хватать никогда, то как бы это дело не нравилось - ну его на фиг.
Зачем совершенствоваться в профессии, чтобы получать 10-15 тыр в месяц? Тогда уж лучше учится другому, и получать больше после обучения. Вот так и появляется в разных местах тупой и некомпетентный персонал - зато дешево! На теже маршрутки посмотрите - абсолютно такая же фигня.
                29.12.2016 19:16
                0 | 7

                • Proletary 
                  MikeH, кидай мыло, есть что сказать. На самом деле поганая история.
                  29.12.2016 19:47
                  0 | 2

  • karina75 
    А почему не сказали о главном??????? Ушёл главнюк
    29.12.2016 17:20
    1 | 2

    • Dobry кrtek 
      Станет ли лучше в ДОКБ, уважаемая Карина-джан, или будет только хуже? Каковы Ваши прогнозы?
      29.12.2016 17:22
      0 | 2

      • karina75 
        С уходом Курынина ,так ярко , по -московски, с мигалками ,влетевшем в наш край  придёт новая эпоха . А будет ли она  удачливее время покажет. Управленец она никакая. Выпросить"каталку"(с) -максимум на что она способна. Трындец областной больнице.
        29.12.2016 17:43
        0 | 6

        • Dobry кrtek 
          А куда Курынин уходит? Разве он не остался в должности министра "обороны"?
          29.12.2016 17:47
          0 | 3

          • karina75 
            Если не слухи ,то в Москву ,вероятно.(ведь официально про отставку ни слова) Возглавит другую оборону.
            29.12.2016 19:19
            0 | 1

            • Dobry кrtek 
              Вот, что пишет один из ресурсов. 	  
"23.12.2016
К сожалению, Роман Курынин остается на должности министра здравоохранения региона по личной просьбе Игоря Рудени 
Мы вынуждены извинится перед Вами уважаемые налогоплательщики, ранее мы Вас неверно информировали о переводе Курынина в Росздравнадзор. 20 декабря губернатор Руденя провел встречу с министром Курыниным и лично убедил его остаться в занимаемой должности и не покидать тверской регион."
              29.12.2016 19:22
              0 | 3

              • Proletary 
                Хорошая новость. Тверское здравозахоронение испортить уже невозможно ничем.
                29.12.2016 19:49
                0 | 6

                • Uylo_Yobannen 
                  Ай, вот не надо этого пессимизма. Никогда не бывает настолько плохо, чтобы не могло сделаться ещё хуже.
                  29.12.2016 20:03
                  0 | 8

              • karina75 
                Ну вот. А мы уже это дело отметили.
                29.12.2016 20:28
                0 | 3

  • tutsi 
    Каталку, кстати, купили, читала где то в газетах. А за Волгой при ней стало лучше, по крайней мере, ремонты и мебель.
    29.12.2016 17:33
    0 | 1

    • Dobry кrtek 
      Мебеля на дому строгает?) Потолки сама белит?)
      29.12.2016 18:20
      1 | 4

  • Алексей Владимирович 
    раньше ракеты изобретали теперь свои болячки выставляем. болезный народ стал мало на что годный- одна говорильня
    29.12.2016 18:20
    1 | 6

  • pushkarev_46 
    Сегодня главное - это во время лечь под ер! Тогда уберут кого угодно и назначат любую подстилку.
    29.12.2016 18:58
    1 | 9

  • Циничный Реалист 
    #незабудемнезапомним
    29.12.2016 19:45
    0 | 3

  • Бертран 
    У нас все ответственные работники одинаковые, господа, поэтому и незаменимых нет. Уровень нетрудоспособности в регионе не выходит из рамок статистики России, а это главное.
У попа была собака, он ее любил..
    29.12.2016 22:09
    4 | 2

  • jeronimo 
    сикст трандес глория мундет
    30.12.2016 00:30
    0 | 0

  • Professor 
    Лучшего главного врача Тверской области заставили покинуть свой пост...
Печальная тенденция тверского здравоохранения...
    30.12.2016 00:44
    0 | 0
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
Популярные темы

Маршрутка-стайл: кто не спрятался, я не виноват

2016-12-24 09:34
140

Остановка-снегохранилище

2016-12-28 12:20
102

С 1 января тверские маршрутчики поднимут стоимость проезда

2016-12-27 11:01
75

На улице в Твери мужчина напал на девочку и изрезал ее. Преступник в розыске

2016-12-23 10:39
63

В Твери более сотни автомобилей выстроились в гигантскую снежинку

2016-12-27 14:05
61

С праздником Рождества и Хануки

2016-12-24 21:23
54

Во сколько обойдётся классический новогодний стол для тверичан? ТИА закупило, приготовило и подсчитало

2016-12-29 16:50
54

Губернатор Тверской области Игорь Руденя выразил соболезнования родным и близким погибших при крушении самолета ТУ-154

2016-12-25 11:47
49

Сетевое издание ТИА ЭЛ № ФС 77 - 59852 от 17.11.2014 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

© «ТИА», 2016. Свидетельство о государственной регистрации ИА № ТУ 69 - 00370 от 25.08.2014 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тверской области

Контакты ТИА
Адрес: г. Тверь, ул. Озерная, 11а, 2 этаж
Телефон: +7 (4822) 339-333
Телефон рекламной службы: +7 (4822) 339-291
Телефон/факс: +7 4822) 339-301
Электронная почта: info@tvernews.ru
Кто делает ТИА
Директор: Лидия Кузьминова
Главный редактор: Наталья Сердобинцева
Специальные корреспонденты: Любовь Кулик, Алена Разумихина Софья Вискова и Юлия Островская
Оператор: Николай Лотоев

официальный партнер изданий:
«АиФ в Твери»
«Комсомольская правда — Тверь»
«Идем Ва-Банк»

Яндекс.Метрика

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100