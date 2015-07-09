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В 2016 году в ГЖИ 708 жаловались на «ТверьАтомЭнергоСбыт»

29 Декабря 2016 15:38
Автор: TIA

15 ноября на сайте ТИА была опубликован материал "Тверьатомэнергосбыт, несмотря на решение суда, опять взимает плату за ОДН".

Врио начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области Татьяна Атаева прокомментировала новость:

Главному управлению «Государственная жилищная инспекция» Тверской области известно о нарушениях, которые допускает ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» при выставлении счетов за ОДН.

В каждом конкретном случае Главное управление проводит проверку и принимает меры, направленные на пресечение нарушений.

За 2016 год в Главное управление от жителей Тверской области поступило 708 обращений проверить законность расчета размера платы за услуги ОДН. Проверки выявили 26 случаев нарушений со стороны ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" требований жилищного законодательства при определении размера оплаты ОДН электроснабжения. По всем этим фактам гарантирующему поставщику выданы предписания на устранение нарушений. На настоящий момент все требования Главного управления исполнены со стороны ОП "ТверьАтомЭнергоСбыт" в установленные сроки.

Согласно определению Тверского областного суда по делу № 33-4723/2015, вступившего в законную силу 19 января 2016 года, действия ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» по начислению нанимателям и собственникам помещений в многоквартирных домах на территории города Твери, платы за электроэнергию, потребленную при использовании общего имущества, за исключением случаев, когда общее собрание собственников приняло решение о внесении всей платы за электроэнергию по многоквартирному дому напрямую гарантирующему поставщику или в тех случаях, когда договор между   исполнителем коммунальных услуг и ресурсоснабжающей организацией, признаны незаконными.

Однако весь объем электроэнергии, потребленный многоквартирным домом, в том числе, на общедомовые нужды, должен быть оплачен в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

В связи с этим счета на оплату электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды, с 01.01.2016 выставляют управляющие компании.

ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» выставляет счета на оплату электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды, в случае, если собственники в многоквартирном доме решили внести плат за эту коммунальную услугу напрямую гарантирующему поставщику электроэнергии или между управляющей организацией и ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» заключен договор на поставку электроэнергии в многоквартирный дом и выставление счетов на оплату электроэнергии.

Действующее законодательство допускает возможность начисления и взимания платы с граждан за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающими организациями в отсутствие договора с управляющей компанией.

В каждом конкретном случае необходимо разбираться в ситуации.

Обращений граждан по вопросу ОДН много.

В случае нарушений со стороны ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» держатель исполнительного листа (прокуратура Заволжского района г. Твери) может обратиться в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства в отношении ОП «ТверьАтомЭнергоСбыт» в части неисполнения решения суда при выставлении гражданам счетов на оплату электроэнергии на общедомовые нужды.

Кроме того, обращаю внимание, что в соответствии с федеральным законодательством с 1 января 2017 года плата за общедомовые нужды переходит в плату за жилищную услугу, то есть содержание дома.

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Метки: жалобы на «ТверьАтомЭнергоСбыт» одн гжи
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