В 2016 году в ГЖИ 708 жаловались на «ТверьАтомЭнергоСбыт»

15 ноября на сайте ТИА была опубликован материал "Тверьатомэнергосбыт, несмотря на решение суда, опять взимает плату за ОДН".
Врио начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области Татьяна Атаева прокомментировала новость:
Главному управлению «Государственная жилищная инспекция» Тверской области известно о нарушениях, которые допускает ОП «ТверьАтомЭнерго
В каждом конкретном случае Главное управление проводит проверку и принимает меры, направленные на пресечение нарушений.
За 2016 год в Главное управление от жителей Тверской области поступило 708 обращений проверить законность расчета размера платы за услуги ОДН. Проверки выявили 26 случаев нарушений со стороны ОП "ТверьАтомЭнерго
Согласно определению Тверского областного суда по делу № 33-4723/2015, вступившего в законную силу 19 января 2016 года, действия ОП «ТверьАтомЭнерго
Однако весь объем электроэнергии, потребленный многоквартирным домом, в том числе, на общедомовые нужды, должен быть оплачен в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.
В связи с этим счета на оплату электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды, с 01.01.2016 выставляют управляющие компании.
ОП «ТверьАтомЭнерго
Действующее законодательство допускает возможность начисления и взимания платы с граждан за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающи
В каждом конкретном случае необходимо разбираться в ситуации.
Обращений граждан по вопросу ОДН много.
В случае нарушений со стороны ОП «ТверьАтомЭнерго
Кроме того, обращаю внимание, что в соответствии с федеральным законодательство
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