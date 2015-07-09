В 2016 году в ГЖИ 708 жаловались на «ТверьАтомЭнергоСбыт»

15 ноября на сайте ТИА была опубликован материал "Тверьатомэнергосбыт, несмотря на решение суда, опять взимает плату за ОДН".

Врио начальника Главного управления «Государственная жилищная инспекция» Тверской области Татьяна Атаева прокомментировала новость:

Главному управлению «Государственная жилищная инспекция» Тверской области известно о нарушениях, которые допускает ОП «ТверьАтомЭнерго Сбыт» при выставлении счетов за ОДН.

В каждом конкретном случае Главное управление проводит проверку и принимает меры, направленные на пресечение нарушений.

За 2016 год в Главное управление от жителей Тверской области поступило 708 обращений проверить законность расчета размера платы за услуги ОДН. Проверки выявили 26 случаев нарушений со стороны ОП "ТверьАтомЭнерго Сбыт" требований жилищного законодательства при определении размера оплаты ОДН электроснабжения . По всем этим фактам гарантирующему поставщику выданы предписания на устранение нарушений. На настоящий момент все требования Главного управления исполнены со стороны ОП "ТверьАтомЭнерго Сбыт" в установленные сроки.

Согласно определению Тверского областного суда по делу № 33-4723/2015, вступившего в законную силу 19 января 2016 года, действия ОП «ТверьАтомЭнерго Сбыт» по начислению нанимателям и собственникам помещений в многоквартирных домах на территории города Твери, платы за электроэнергию, потребленную при использовании общего имущества, за исключением случаев, когда общее собрание собственников приняло решение о внесении всей платы за электроэнергию по многоквартирному дому напрямую гарантирующему поставщику или в тех случаях, когда договор между исполнителем коммунальных услуг и ресурсоснабжающе й организацией, признаны незаконными.

Однако весь объем электроэнергии, потребленный многоквартирным домом, в том числе, на общедомовые нужды, должен быть оплачен в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354.

В связи с этим счета на оплату электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды, с 01.01.2016 выставляют управляющие компании.

ОП «ТверьАтомЭнерго Сбыт» выставляет счета на оплату электроэнергии, потребленной на общедомовые нужды, в случае, если собственники в многоквартирном доме решили внести плат за эту коммунальную услугу напрямую гарантирующему поставщику электроэнергии или между управляющей организацией и ОП «ТверьАтомЭнерго Сбыт» заключен договор на поставку электроэнергии в многоквартирный дом и выставление счетов на оплату электроэнергии.

Действующее законодательство допускает возможность начисления и взимания платы с граждан за коммунальные услуги непосредственно ресурсоснабжающи ми организациями в отсутствие договора с управляющей компанией.

В каждом конкретном случае необходимо разбираться в ситуации.

Обращений граждан по вопросу ОДН много.

В случае нарушений со стороны ОП «ТверьАтомЭнерго Сбыт» держатель исполнительного листа (прокуратура Заволжского района г. Твери) может обратиться в службу судебных приставов для возбуждения исполнительного производства в отношении ОП «ТверьАтомЭнерго Сбыт» в части неисполнения решения суда при выставлении гражданам счетов на оплату электроэнергии на общедомовые нужды.

Кроме того, обращаю внимание, что в соответствии с федеральным законодательство м с 1 января 2017 года плата за общедомовые нужды переходит в плату за жилищную услугу, то есть содержание дома.