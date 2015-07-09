В Твери иномарка на ходу снесла зеркало у припаркованного автомобиля и уехала

Поступок водителя Chevrolet Lacetti зафиксировал регистратор другого автомобиля. 28 декабря автомобиль Chevrolet ехал по ул. Паши Савельевой и в какой-то момент, не рассчитав, видимо, расстояние до припаркованной машины, на полном ходу снес зеркало автомобилю «Volkswagen».
Как говорится, с кем не бывает, но водитель не остановился и поехал дальше.
Видео в редакцию ТИА прислал Дмитрий Ковалёв. Возможно, оно поможет владельцу Volkswagen найти виновника ДТП.
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Комментарии (12)
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Uylo_Yobannen
29.12.2016 15:58
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