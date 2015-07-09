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В Твери иномарка на ходу снесла зеркало у припаркованного автомобиля и уехала

29 Декабря 2016 14:00
Автор: TIA

Видео

Поступок водителя Chevrolet Lacetti зафиксировал регистратор другого автомобиля. 28 декабря автомобиль Chevrolet ехал по ул. Паши Савельевой и в какой-то момент, не рассчитав, видимо, расстояние до припаркованной машины, на полном ходу снес зеркало автомобилю «Volkswagen».

Как говорится, с кем не бывает, но водитель не остановился и поехал дальше.

Видео в редакцию ТИА прислал Дмитрий Ковалёв. Возможно, оно поможет владельцу Volkswagen найти виновника ДТП.

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Метки: дтп в твери видеорегистратор
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Комментарии (12)

  • ChsZ 
    Автомобиль Volkswagen припаркован, мягко говоря, посреди дороги, за что и поплатился зеркалом.

Да, я понимаю, что обочины завалены снегом (спасибо администрации), но это не повод кидать свою машину посреди улицы. Не нашлось парковочного места? Ищи во дворе. Или хотя бы зеркала складывай - данная функция у них не просто так предусмотрена.

Многим владельцам авто лень лишние сто метров пройти или потратить лишнюю минуту на поиск места для парковки. Кидают где попало.
    29.12.2016 14:19
    2 | 14

    • Djunior 
      Даже, если так, то это не повод сшибать зеркала и при этом подло удирать.
А по поводу найти место во дворе - это вообще звучит странно! Вам понравится парковка из "пришлых" машин в Вашем дворе? Думаю, что нет.
      29.12.2016 14:37
      1 | 4

      • Leo-L 
        Вы оба правы, как ни странно это прозвучит.
        29.12.2016 14:46
        0 | 7

      • ChsZ 
        Что значит "пришлых"? Двор, если он не перекрыт шлагбаумом - зона свободного доступа. Кто хочет, тот и ставит. Места никому не принадлежат на праве собственности. Хотя в Твери есть дома, где принадлежат, но там висит шлагбаум.

Терпеть не могу людей, которые искренне считают, что раз они ставили свою поповозку на одно и то же место в течение N-го количества времени, то это место стало внезапно принадлежать им. 

Если к вам гости на машине приедут, вы их тоже выгоните, чтоб они у вас во дворе свою машину не ставили? Они же пришлые, кому-то может не понравится из местных.
        29.12.2016 15:20
        0 | 2

    • Buzzer 
      По вашему это повод отрывать зеркала и уезжать с места ДТП?
Виновника надо найти и отобрать ВУ.
      29.12.2016 14:46
      4 | 0

      • Zorkiy 
        А по-православному ли из-за зеркала обрекать  своего ближнего на перспективу лишения водительского удостоверения?
        29.12.2016 16:15
        0 | 0

    • systeman 
      Вы в своем уме - посмотрите на боковой интервал между виновником и машиной слева!!! Толи не проснулся, толи не протрезвел водидель Лачетти
      29.12.2016 16:24
      0 | 0

  • Бертран 
    У Чехова есть рассказ, где обыватель чихнул в театре и забрызгал чиновника.
    29.12.2016 14:39
    0 | 3

    • Dobry кrtek 
      "Смерть чиновника". Намекаете, что водилу-зеркалосшибателя ждёт то же самое?
      29.12.2016 15:53
      0 | 2

  • Paul_Moriarty 
    Це ж Бае! Показывал как ездить в правом ряду и никому не мешать. Давно обещал мастер-класс выложить.

А вообще интересно так получилось. Стекляшка цела, а корпус отвалился. Чудо немецкой инженерной мысли... У меня, например, зеркала и вперед и назад крутятся. Т.е. от такого удара оно бы просто вперед повернулось. На худой конец стекляшка бы разбилась.
    29.12.2016 15:14
    0 | 1

  • Циничный Реалист 
    Что-то я не заметил, что зеркало отвалилось. И тем не менее, сколько дерьма в комментариях) автовопрос очень болезненный для россиян - сразу вскрываются все комплексы потомственных крепостных и жлобов)
    29.12.2016 15:43
    4 | 1

  • Uylo_Yobannen 
    На Лачетти, конечно, дюдюка, и с боковыми интервалами у него явно не задалось, но и водилец Фольксвагины поимел матущерб вполне заслуженно. В общем, тег из Ру-ЧП "оба мудаки" здесь в тему.
    29.12.2016 15:58
    0 | 0
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