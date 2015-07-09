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С 2017 года в Тверской области строка ОДН исчезнет из квитанций на квартплату

29 Декабря 2016 13:05
Автор: TIA

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в федеральном законодательстве, которые устанавливают новые правила расчётов в сфере ЖКХ. Плата за общедомовые нужды будет включена в состав платы за содержание дома. Нововведение призвано сделать систему более прозрачной и понятной.

Потребление холодной и горячей воды, а также электроэнергии на общедомовые нужды жители Тверской области будут оплачивать в рамках платы за содержание дома по нормативам, установленным для разных категорий жилых домов. Если же показания счётчиков по ОДН превышают норматив, разницу оплачивает управляющая компания.

Собирать с жильцов плату за потреблённые сверх норматива услуги можно будет только в случае, если соответствующее решение примут сами владельцы квартир на общем собрании.

В Государственной жилищной инспекции Тверской области уверены, что новая система оплаты ОДН гораздо выгоднее для граждан: они будут платить только за те коммунальные ресурсы, которые действительно идут на обслуживание их дома. Кроме того, это должно стимулировать управляющие компании к энергосбережению.

Жителям региона рекомендуют в ближайшие месяцы следить за тем, чтобы в квитанциях на оплату коммунальных услуг не было строки «ОДН».

Указанные изменения не коснутся домов с непосредственным способом управления.

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Метки: одн содержание дома квартплата новое в жкх реформа жкх оплата одн
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Комментарии (11)

  • aldan 
    1-е января на носу. А где можно ознакомиться с нормативами.
    29.12.2016 13:14
    0 | 5

  • Bonch 
     При этом  сама  "нехилая"  строка "Содержание дома" вызывает немало безответных вопросов...
    29.12.2016 13:15
    0 | 8

    • hell 
      Обратитесь в УК и ознакомьтесь со сметой по статье содержание дома. Потребуйте протокол голосования собственников жилья, подтверждающий подлинность существующего тарифа.
      29.12.2016 13:30
      0 | 1

    • rechnoy55 
      Представляю, какую сумму за год за электричество пришлют. Думаю не одну тысячу! " Спасибо" за самый оригинальный подарок к Новому году!
К Рождеству, наверное еще что-нибудь придумаете?
      29.12.2016 14:45
      0 | 1

  • bae99 
    "В Государственной жилищной инспекции Тверской области уверены, что новая система оплаты ОДН гораздо выгоднее для граждан: они будут платить только за те коммунальные ресурсы, которые действительно идут на обслуживание их дома. Кроме того, это должно стимулировать управляющие компании к энергосбережению."


- Петросян-шоу отдыхает!!!
    29.12.2016 13:22
    0 | 6

  • Leo-L 
    Согласен на 100%. Тут стиль игры такой - "Не хотите строку ОДН? И не надо! Обуем более изящно, все-равно переиграем и все косяки свои повесим на вас, уважаемые собственники жилья"
    29.12.2016 13:38
    0 | 6

  • hell 
    у ГЖИ опять крышу рвет? А на данный момент ОДН- это что? получается, что это НЕ ОДН... С каких таких средств УК должны платить ОДН(даже часть)? Они вообще там все охренели, что ли? ОДН не может быть фиксированным тарифом, как статья "содержание дома"! Дебилы!
    29.12.2016 13:42
    0 | 7

  • ChsZ 
    От перестановки слагаемых значение суммы не меняется - этому же учили еще в школе. Что изменилось? Число, которое стояло напротив графы ОДН будет прибавлено к числу "содержание дома"? 

Сразу видно - очередная "серьезная" реформа, направленная на благо жителей! Стараются.
    29.12.2016 14:32
    1 | 1

    • AlexR69 
      Раньше можно было составить смету в ТСЖ, вынести ее на собрание и установить "содержание дома".
Как теперь устанавливать статью "содержание дома" непонятно и разъяснений по этому поводу до сих пор нет.
Бывший ОДН нужно включить в "содержание дома" и проголосовать, а сделать это невозможно, т.к. ОДН все время плавает.
Если вывести среднюю цифру по году и увеличить на нее содержание, то рост по статье содержание может составить в отдельных домах 100%
      29.12.2016 14:45
      0 | 0

  • Циничный Реалист 
    От перемены кроватей бордель не изменится. Хотя, я думаю, логично ждать увеличения стоимости ЖКХ.
    29.12.2016 15:30
    0 | 0

  • jazz-y 
    * с глаз долой - из сердца вон

Как я и говорил, правительство делает всё, чтобы рядовой потребитель ни при каких обстоятельствах не смог догадаться о том, за что и в каком размере он платит - меньше знает, крепче спит.

Ежу понятно, что ОДН формируется исключительно самими потребителями и их общим имуществом, при этом УК и ТСЖ практически не могут повлиять на его размер - мероприятия по энергосбережению не входят в обязательный перечень работ (в смету), стоят не дешево и должны утверждаться и финансироваться собственниками. Понятно, что собственники ничего утверждать, а тем более дополнительно оплачивать не будут. О каком энергосбережении может идти речь, если теперь каждый потребитель будет знать, что все небалансы за него оплачивает УК?

Судя по-всему подготавливается почва к массовому переходу на прямые договора и непосредственное управление. Интересы жителей как всегда на последнем месте.
    29.12.2016 16:23
    0 | 1
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