С 2017 года в Тверской области строка ОДН исчезнет из квитанций на квартплату

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в федеральном законодательстве, которые устанавливают новые правила расчётов в сфере ЖКХ. Плата за общедомовые нужды будет включена в состав платы за содержание дома. Нововведение призвано сделать систему более прозрачной и понятной.

Потребление холодной и горячей воды, а также электроэнергии на общедомовые нужды жители Тверской области будут оплачивать в рамках платы за содержание дома по нормативам, установленным для разных категорий жилых домов. Если же показания счётчиков по ОДН превышают норматив, разницу оплачивает управляющая компания.

Собирать с жильцов плату за потреблённые сверх норматива услуги можно будет только в случае, если соответствующее решение примут сами владельцы квартир на общем собрании.

В Государственной жилищной инспекции Тверской области уверены, что новая система оплаты ОДН гораздо выгоднее для граждан: они будут платить только за те коммунальные ресурсы, которые действительно идут на обслуживание их дома. Кроме того, это должно стимулировать управляющие компании к энергосбережению.

Жителям региона рекомендуют в ближайшие месяцы следить за тем, чтобы в квитанциях на оплату коммунальных услуг не было строки «ОДН».

Указанные изменения не коснутся домов с непосредственным способом управления.