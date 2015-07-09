С 2017 года в Тверской области строка ОДН исчезнет из квитанций на квартплату

С 1 января 2017 года вступают в силу изменения в федеральном законодательстве, которые устанавливают новые правила расчётов в сфере ЖКХ. Плата за общедомовые нужды будет включена в состав платы за содержание дома. Нововведение призвано сделать систему более прозрачной и понятной.
Потребление холодной и горячей воды, а также электроэнергии на общедомовые нужды жители Тверской области будут оплачивать в рамках платы за содержание дома по нормативам, установленным для разных категорий жилых домов. Если же показания счётчиков по ОДН превышают норматив, разницу оплачивает управляющая компания.
Собирать с жильцов плату за потреблённые сверх норматива услуги можно будет только в случае, если соответствующее решение примут сами владельцы квартир на общем собрании.
В Государственной жилищной инспекции Тверской области уверены, что новая система оплаты ОДН гораздо выгоднее для граждан: они будут платить только за те коммунальные ресурсы, которые действительно идут на обслуживание их дома. Кроме того, это должно стимулировать управляющие компании к энергосбережению.
Жителям региона рекомендуют в ближайшие месяцы следить за тем, чтобы в квитанциях на оплату коммунальных услуг не было строки «ОДН».
Указанные изменения не коснутся домов с непосредственным способом управления.
|2016-12-24 09:34
|2016-12-28 12:20
|2016-12-27 11:01
|2016-12-27 14:05
|2016-12-24 21:23
|2016-12-25 11:47
Комментарии (11)
Для того чтобы оставить комментарий, вам необходимо авторизоваться.
jazz-y
29.12.2016 16:23
0
|
1