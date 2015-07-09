В Бежецке в заброшенном доме найдено тело новорожденного ребенка

28 декабря вечером в региональный следственный отдел СК России поступило сообщение о найденном в квартире заброшенного дома тела новорожденного ребенка.

Сотрудники полиции и следователи установили мать ребенка. Ею оказалась 26-летняя жительница города Бежецк.

Женщина рассказала, что в марте этого года она, будучи беременной, находилась около заброшенного многоквартирного дома в Бежецке. Вдруг почувствовала себя плохо и у нее начались преждевременные роды. По ее словам, на свет появилась мертвая девочка, и она о рождении никому не сообщила.

- В настоящее время следователем назначено проведение судебно-медицинского исследования тела с целью установить, являлся ли ребенок живорожденным, либо нет, а также точный его пол, причину и давность наступления смерти. Запрошены сведения из местной центральной районной больницы о женщине, обращалась ли она в медучреждение по поводу беременности, - сообщает Валерия Павлова, старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области.