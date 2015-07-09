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В Бежецке в заброшенном доме найдено тело новорожденного ребенка

29 Декабря 2016 11:30
Автор: TIA

28 декабря вечером в региональный следственный отдел СК России поступило сообщение о найденном в квартире заброшенного дома тела новорожденного ребенка.

Сотрудники полиции и следователи установили мать ребенка. Ею оказалась 26-летняя жительница города Бежецк.

Женщина рассказала, что в марте этого года она, будучи беременной, находилась около заброшенного многоквартирного дома в Бежецке. Вдруг почувствовала себя плохо и у нее  начались преждевременные роды. По ее словам, на свет появилась мертвая девочка, и она о рождении никому не сообщила.

- В настоящее время следователем назначено проведение судебно-медицинского исследования тела с целью установить, являлся ли ребенок живорожденным, либо нет, а также точный его пол, причину и давность наступления смерти. Запрошены сведения из местной центральной районной больницы о женщине, обращалась ли она в медучреждение по поводу беременности, - сообщает Валерия Павлова, старший помощник руководителя СУ СКР по Тверской области.

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Метки: найдено тело ребенка умер ребенок тело новорожденного
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Комментарии (1)

  • Циничный Реалист 
    очень духовно) несостоявшаяся #яжемать... интересно, так это все-таки тело или труп? очевидна терминологическая неопределенность, ведь тело является принадлежностью живого человека, а с момента констатации смерти оно становится трупом. Впрочем, в законодательстве это тоже спорный момент, сказывается, что Дума - не место для дискуссий)
    29.12.2016 12:24
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